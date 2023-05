Ianis Hagi după ce a marcat pentru Rangers: În acele 30 de secunde mi-au trecut prin faţa ochilor ultimele 16 luni

Fotbalistul Ianis Hagi a declarat, duminică, după ce a marcat primul său gol după mai bine de un an pentru Glasgow Rangers, că este recunoscător pentru faptul că încă mai poate juca fotbal, potrivit news.ro.

“30 de secunde cu băieţii acolo, pur şi simplu am îmbrăţişat pe cineva şi am încercat să îmi stăpânesc emoţiile, dar nu am putut. În acele 30 de secunde mi-au trecut prin faţa ochilor ultimele 16 luni.

Atât de mult a durat până când am reuşit din nou să înscriu şi sunt fericit că am reuşit. Am făcut asta şi mă aşteaptă şi alte provocări pe care abia aştept să le reuşesc.

Sunt recunoscător pentru faptul că am ajuns aici şi că încă pot juca fotbal, având în vedere accidentarea gravă pe care am avut-o”, a spus Hagi.

“Acestea sunt momentele în care este meritată toată munca grea depusă. Merită, merită totuul dacă ţinem cont de situaţia în care eram în urmă cu 10-12 luni”, a adăugat el.