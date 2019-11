Ianis Hagi, după o nouă UMILINȚĂ: 'Este puţin enervant să-i vezi pe suedezi că se bucură acasă la tine'

Mijlocaşul Ianis Hagi a declarat, vineri seară, că jucătorii din naţionala României sunt dezamăgiţi după eşecul cu Suedia, scor 0-2, din preliminariile CE, dar a subliniat că "tricolorii" trebuie să profite de şansa din Liga Naţiunilor pentru a se califica la turneul din vara viitoare.

"Suntem dezamăgiţi, aşa a fost să fie scrisă istoria din seara asta. Dar mai avem o şansă din Liga Naţiunilor şi trebuie să profităm. Este puţin enervant să-i vezi pe suedezi că se bucură acasă la tine, dar nu avem ce face. Mergem să terminăm calificările cu un rezultat bun în Spania. Am pierdut prima şansă, o mai avem pe a doua şi trebuie să găsim soluţia perfectă să profităm. Simt că ne-a lipsit ceva...avem calitatea de a face diferenţa, dar nu ştiu, sunt supărat, nu-mi găsesc cuvintele. Cu Norvegia am dovedit că putem. Nu mai are rost să ne gândim la ce a fost. Lucrurile acestea mă depășesc (n. red. Demiterea selecționerului Contra). Cât timp sunt pe teren, încerc să îmi fac datoria.", a declarat Ianis Hagi la Pro TV.

Citește și: Viorica Dăncilă a mărturisit- Câte case are fostul premier

Reprezentativa României a fost învinsă, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), de Suedia, în etapa a IX-a, penultima, a Grupei F a preliminariilor Euro-2020. "Tricolorii" au ratat calificarea din preliminarii, dar mai au o şansă din Liga Naţiunilor, în martie 2020, de a participa la turneul final, la care şi România organizează meciuri. Din Grupa F se califică Spania şi Suedia.