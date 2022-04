Iga Swiatek, după trei trofee câştigate la rând: 'E o nebunie pentru mine. O să sărbătoresc pentru că nu ştii niciodată cât va dura'

Iga Swiatek este jucătoarea momentului în circuitul feminin, după ce a câştigat trei turnee la rând, Qatar Open, Indian Wells şi Miami Open, ultimele două constituind celebra Sunshine Double. Viitorul număr 1 mondial a declarat că a simţit o uşurare după ultima finală câştigată, conform news.ro.

"Ştiu că joc mai bine fără să mă uit la scor. A trebuit să rămân cu adevărat disciplinată şi să nu-mi las mintea să se gândească la altceva. Pentru că este cel mai simplu mod pentru mine de a domina şi de a nu mă lăsa distrasă. Până la urmă, am simţit o uşurare. Şi am fost puţin surprinsă de faptul că am putut putut gestiona toate aceste meciuri. E o nebunie pentru mine.

(n.r. - cum se simte să nu piardă) Oh, e distractiv (zâmbeşte). Mă simt cu adevărat mulţumită, împlinită şi, de asemenea, mândră de mine. O să sărbătoresc pentru că nu ştii niciodată cât va dura. Dar e ciudat pentru că m-am obişnuit să pierd şi m-am împăcat cu faptul că în tenis vei pierde mai multe turnee decât vei câştiga.

(n.r. - despre încrederea căpătată în ultimele săptămâni în care a câştigat trei titluri la rând)

Am învăţat multe lucruri despre mine pe care le pot accepta, că nu trebuie să câştig toate punctele pentru a mă impune în faţa unor jucătoare mari. Acum pot avea mai multă încredere în mine. Chiar am folosit această serie de victorii pentru a avea mai multă încredere şi pentru a-mi gestiona mai bine clasamentul. Uneori, mă apăsa pe umeri. Am lucrat la asta şi a fost mult mai bine", a spus jucătoarea poloneză, potrivit lequipe.fr.

Iga Swiatek a câştigat, sâmbătă, turneul WTA 1.000 de la Miami, după ce a învins-o în finală pe japoneza Naomi Osaka, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-0, într-o oră şi 20 de minute.

A fost a XVII-a victorie consecutivă a polonezei în acest an.

La 20 de ani, Swiatek a mai câştigat în acest an şi turneele de la Doha şi Indian Wells. Ea a devenit a patra jucătoare care se impune la "Sunshine Double" (Indian Wells şi Miami) în acelaşi an, după Stefanie Graf (1994 şi 1996), Kim Clijsters (2005) şi Victoria Azarenka (2016).