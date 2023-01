Igloofest, cel mai rece festival electro din lume,revine la Montreal după o pauză de doi ani

Purtând combinezoane multicolore, căciuli şi tinând în mâini căni cu vin fiert, spectatorii au venit în număr mare pentru a asista la reluarea acestui eveniment muzical. Pentru ei, temperaturile sub pragul de zero grade Celsius nu au contat prea mult."Atmosfera e cu adevărat simpatică, ai impresia că te afli într-un club de noapte, este un eveniment la care trebuie să participi măcar o dată în viaţă. La început, îţi este puţin frig, dar apoi dansezi, deci uiţi de frig", a declarat Laurent Maurenas, un francez de 34 de ani care locuieşte în Quebec."Pentru mine, Igloofest înseamnă Montreal, iar Montreal este marea mea dragoste", a declarat Zoe Charbonneau, o tânără de 29 de ani care asistă pentru a 13-ea oară la acest festival. "Igloofest este evenimentul principal al oraşului meu şi sunt mândră de el", a adăugat ea, continuând să danseze.Pentru cea de-a 15-a ediţie a festivalului, care se desfăşoară la sfârşit de săptămână timp de o lună, aproximativ 85.000 de bilete au fost vândute, stabilind un record.Nicolas Cournoyer, cofondator al festivalului, consideră că acesta este un semnal care arată că oamenii au nevoie să iasă din case şi că "este terapeutic să fim cu toţii împreună"."Atunci când am început proiectul Igloofest, am facut-o pentru ca oamenii să iasă în aer liber, să înceteze să se mai plângă din cauza iernii şi să găsească motive de bucurie", a declarat acest fan al muzicii electronice, în vârstă de 50 de ani. "Când am auzit că oamenii abia aşteptau să vină iarna pentru că urma să aibă loc Igloofest, ne-am spus că ne-am îndeplinit misiunea", a adăugat el."Să supravieţuieşti frigului""La orice festival, spectatorii vin animaţi de spiritul petrecerii, dar la Igloofest este mai mult decât atât", a declarat Heidy P., o artistă DJ din Canada, prezentă pe scenă joi seară, pentru un concert pe care l-a susţinut cu casa închisă."Imediat ce sosesc aici, oamenii încep să danseze pentru a alunga frigul. Şi să vii aici în pofida stării meteo, înseamnă că ei îşi doresc cu adevărat acest lucru. Participarea spectatorilor din acest an este la cote înalte. E genial să vezi asta", a adăugat ea.Această constatare revine adeseori şi în declaraţiile făcute de ceilalţi DJ, afirmă Nicolas Cournoyer. "Montreal are un public excelent. Interacţiunea dintre artişti şi public este puternică", a mai spus el.Trei rânduri de haine, şosete de schimb, pahare cu alcool şi farfurii cu mâncare caldă se numără printre metodele utile pentru a ţine frigul la distanţă. Cea mai bună dintre ele, spune Xavier Gagnon, un spectator de 22 de ani: să poarte vechea geacă de schi, care este roz fluorescent, a mamei sale.Montreal este un oraş cunoscut pentru numeroasele festivaluri care însufleţesc străzile şi parcurile acestei metropole francofone pe durata întregului sezon estival.În decembrie 2021, 60.000 de bilete au fost vândute pentru Igloofest. Dar în cele din urmă, provincia Quebec a fost plasată din nou în carantină pentru mai multe săptămâni din cauza variantei Omicron a noului coronavirus, o decizie care a "îngheţat" procesul de reluare a vieţii culturale din oraşul canadian.