Imaginea unei fetițe din Ucraina face pe toată lumea să plângă: Copila și-a petrecut ziua de naștere la mormântul tatălui

Povestea virală a unei fetițe din Ucraina, care face pe toată lumea să plângă: Copila și-a petrecut ziua de naștere la mormântul tatălui

O fetiță din Ucraina și-a marcat ziua de naștere la mormântul tatălui său ucis în timpul războiului, anunță mediafax.

Ministerul Apărării din Ucraina a publicat pe rețele de socializare o imagine cu o fetiță care își petrece ziua de naștere la mormântul tatălui ei.

Purtând o rochie roz și albă cu steluțe, ea stă în fața fotografiei tatălui ei și a unui platou cu mâncare.

„Această fată își marchează ziua de naștere la mormântul tatălui ei, un militar al Brigăzii 93, care a fost ucis în misiune. Mii de copii nu mai așteaptă întoarcerea părinților lor din război. Sprijin pentru a da speranță milioanelor care încă mai așteaptă”, scrie în mesajul publicat pe Twitter de Ministerul Apărării din Ucraina.

Numărul total al soldaților ucraineni uciși în războiul cu Rusia este încă necunoscut.

Consilierul prezidențial Mykhailo Podolyak a declarat că între 100 și 200 de soldați ucraineni mor în fiecare zi.

