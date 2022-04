Imaginile cu civilii uciși în Bucea au pătruns în presa din Rusia: soldații ruși sunt acuzați direct/ Video

Rusia acuză Ucraina de genocid asupra propriilor cetățeni, dar tot mai multe materiale video arată faptul că trupele rusești controlau zona și ar fi cei care ar fi ucis civilii.

Postul de televiziune Meduza a spart cenzura din Rusia și au publicat un material video, filmat cu drona, în perioada 23-30 martie, prin care arată faptul că rușii se aflau în Bucea la momentul masacrului.

De asemenea, pe materialul video se văd echipamente militare ale Rusiei în oraș.

"Meduza" published a video proving that civilians in #Bucha were killed while the city was under control of the #Russian troops.



The video was filmed from March 23 to March 30, when the city was under the control of the occupiers. The recording was made from a drone. pic.twitter.com/EUffRFoeAx