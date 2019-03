’În mod normal, primești o primă. Eu sunt dată afară’-Povestea jurnalistei Digi24 concediată pentru o exlusivitate cu Viorica Dăncilă

O poveste cu premierul Viorica Dăncilă, cu șeful Comisiei Europene și cu un reporter care a sfârșit concediat după o exclusivitate care a făcut turul televiziunilor. O poveste din Digi 24 scrisă de paginademedia.ro.

Și cu explicație de antologie care i-a fost dată reporterului de către șefi. O găsiți la finalului articolului. Merită.

O poveste care nu s-a întâmplat acum când sunt tot felul de acuzații că, brusc "Digi 24 a întors armele". Dar filmul de mai jos s-a întâmplat în septembrie 2018.

De ce v-o prezentăm abia acum?

Pentru că, la momentul respectiv, documentarea - recunoaștem - a fost insuficientă. Oricum, din informațiile Paginademedia, una dintre grijile principale a fost "să nu se afle". Acum avem suficiente date ca să reconstituim ce s-a întâmplat.

Vă prezentăm povestea. În care personajele sunt protejate. Oricum lucrează acum în altă parte. Faptele, așa cum s-au derulat.

O poveste ca un scenariu de film.

Faptele:

Luni 17 septembrie. Jean Claude Juncker, șeful comisiei Europene, urmează să vină în România. Posturile de televiziune își trimit oamenii la aeroport. La Aeroportul Otopeni.

În redacția Digi 24, cineva are o sursă mult mai bună. "Mergeți la Băneasa!" le spune colegilor. "Ești sigură!". "Da, acolo mergeți. Am surse! ". Cea care are sursa bună este venită de scurt timp în Digi. De doar 11 zile.

Venea de la un alt post de știri.

Colegii merg pe mâna ei.

Ora 17.50. Juncker aterizează la Băneasa. Echipa Digi 24 este singura prezentă și ia imaginile.

Ora 18.30. Viorica Dăncilă ajunge la Băneasa. Degeaba. Echipa Digi, trimisă de reporterul "cu surse bune" o surprinde pe premier.

Toate celelalte posturi de știri preiau imaginile Digi. Din punct de vedere jurnalistic, a fost, clar, o exclusivitate: "Viorica Dăncilă nu a ajuns la întâlnirea cu Juncker." "Gafă de protocol."

Seara, și la Antena 3, exclusivitatea Digi este discutată. Și discutabilă, din punctul de vedere al lui postului. Evident, la mijlocul "gafei de protocol" a fost o conspirație, este, pe scurt, concluzia Antena 3.

Joi, 20 septembrie, ora 15.10. Reporterul Digi 24 care a avut sursele este chemat la raport. La șeful știrilor Digi 24. Este concediată.

Explicația pe care o primește o lasă fără cuvinte.

Cum Traian Băsescu a spus că vom afla peste 50 de ani ce a fost în spatele răpirii jurnaliștilor din Irak, așa va afla și jurnalista motivele reale ale concedierii.

"Pentru așa o exclusivitate, în mod normal, primești o primă. Eu sunt dată afară", se plânge ziarista colegilor. Literalmente se plânge.

Colegii cred că are un deces în familie, când o văd ieșind în lacrimi din biroul șefului. "Cine a murit?", o întreabă.

Întreaga redacție este șocată. Marea grijă este "să nu cumva să se afle". Nu s-a aflat foarte mult, în zilele respective. Situația din ultima perioadă, de la Digi a venit și cu noi informații.

În primă fază, jurnalista a avut intenția de a se judeca cu postul TV, după cum le-a spus și colegilor. A renunțat la idee. Între timp, s-a angajat și lucrează la o altă televiziune.

Contactată de Paginademedia.ro, a dorit să-și pătreze anonimatul (în măsura în care este posibil și la comentarii, pentru cei care o veți recunoaște) și să nu comenteze povestea documentată de Paginademedia.ro.