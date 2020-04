În pandemia de coronavirus, NATO dă un răspuns exclusiv României privind implicarea aliată împotriva virusului

Consiliul Nord Atlantic al NATO a avut joi după amiază o reuniune la nivelul ministrilor de externe, dedicata crizei #coronavirus in principal. Dupa reuniunea ce a avut loc online, Secretarul General NATO Jens Stoltenberg a sustinut o conferinta de presa. Jurnalistul Radu Tudor a reușit astfel să-i pun o intrebare liderului NATO despre modelul Armatei Romane si extinderea capacitatii aliate impotriva #coronavirus, din studioul emisiunii Punctul de intalnire de la Antena 3.

Iata dialogul :

Oana Lungescu, purtatorul de cuvant al NATO : Mergem acum la Bucuresti, Radu Tudor, Antena 3

Radu Tudor : Domnule Secretar General, Ministerul roman Apararii a construit doua spitale militare temporare si a platit doua zboruri strategice ale NATO spre Coreea de Sud. Puteti, va rog, sa comentati aceasta actiune, ce poate NATO face in plus prin ministerele apararii din statele Aliate, si daca EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center) poate deveni si mai operational in lupta impotriva Coronavirus? Multumesc, domnule Secretar General.

Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg :

“Mai intai salut ceea ce Romania face acum.

Aceasta arata ca Romania, ca toti Aliatii, mobilizeaza acum fortele pentru a sprijini eforturile civile pentru combaterea Coronavirus.

Si NATO sprijina aceste eforuri, EADRCC (Centrul Euro-Altantic de Coordonare si Raspuns la Dezastre) este un instrument important in mobilizarea resurselor aliatilor si pentru a ne asigura ca aliatii care au nevoie de aceste resurse suplimentare le primesc.Romania a utilizat programul aliat pentru tranport aerian strategic pentru transportul unei cantitati importante de echipamente din China si din Coreea de Sud catre Romania, si acesta este doar un exemplu despre cat de importante sunt capabilitatile noastre de transport aerian in sustinerea aliatilor in gestionarea acestei crize.

Multi alti aliati au facut la fel, am ajutat la realizarea transporturilor, am ajutat stabilirea diferitelor mecanisme pentru sprijinul aliatilor, si agentiile NATO de achizitii au ajutat aliatii sa obtina echipamentele folositoare si pentru a realiza aranjamentele care sa faca posibila obtinerea echipamentelor medicale esentiale.

Asadar aliatii si NATO au realizat mult impreuna. Doar in urma cu cateva zile avioane ale Turciei au aterizat in Spania si Italia cu echipamente si sunt si alte exemple. Provocarea este acum sa continuam si sa facem mai mult.

De aceea l-am insarcinat azi, pe Comandantul Suprem (SACEUR – Comandantul Suprem al Fortelor Aliate din Europea) sa impulsioneze si sa urgenteze pentru ca aliatii sa se poata mobiliza si sprijini si sa foloseasca mai mult resursele, structurile si mecanismele NATO mai mult, pentru a continua sa asigure sprijinul esential.

NATO a fost creata sa gestioneze crize, deci avem experienta, am mai facut lucruri asemnanatoare intainte, avem capabilitati si in ceea ce priveste evacuarea medicala, capacitati de transport si am vazut si cum fortele armate ale mai multor natiuni aliate si personalul militar aliat este utilizat acum in multe domenii diferite, de la controul frontierelor, dezinfectare, transport pacientilor, ridicarea spitalelor militare si asa mai departe.

Deci rolul NATO este de a sprijini, coordona, mobiliza, aceste eforturi si din acest motiv am decis organizarea unei reuniuni a ministrilor apararii peste cateva saptamani, pentru a ne asigura ca putem trage o concluzie referitoare la eforturile NATO, ca vom asculta mesajul SACEUR care ne va prezenta activitatea structurilor militare in sprijinul aliatilor, si sa avem astfel o platforma pentru intalnirea minstrilor apararii de peste cateva saptamani pentru a lua decizii in continuare.