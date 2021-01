În timp ce Guvernul se laudă că totul este pus la punct cu precizie, un județ spune că nu are mașină de frig ca să transporte vaccinul

O singură mașină de frig este împărțită de două direcții de sănătate publică din țară: Suceava și Botoșani, pentru că ultima din urmă nu are astfel de vehicul pentru a putea duce vaccinurile împotriva COVID-19 în spitale, deși a făcut demersuri pentru achiziție.

Directorul DSP Botoșani, Monica Adăscăliței, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, că instituția pe care o conduce nu are mașină de frig și pentru a duce dozele de vaccin la spitale cere mașina de la Suceava.

„DSP Botoșani nu are mașină frig. Nu a avut. Eu de când am preluat DSP-ul, de la finalul lunii aprilie, anul trecut, am făcut demersuri pentru obținerea unei mașini și aștept acordul de la București. Momentan folosim mașina de frig de la Suceava”, a spus Adăscăliție.

Potrivit acesteia, atât DSP Suceava, cât și DSP Botoșani se aprovizionează împreună de la depozitul existent la Spitalul Militar Iași.

Până în prezent, Monica Adăscăliței spune că nu au fost probleme cu aprovizionarea cu vaccin împotriva coronavirusului.

„Nu, pentru că noi ținem legătura cu cei de la Suceava și luăm împreună dozele”, explică directorul DSP Botoșani.

Vaccinurile Pfizer / BioNTech trebuie ținute la o temperatură de -80 de grade Celsius în timpul transportului.

