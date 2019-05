Încă o LEGENDĂ a României încetat din viață: A câștigat Cupa Campionilor Europeni

Sportul românesc este, din nou, în doiliu, după ce unul dintre câștigătorii Cupei Campionilor Europeni a încetat din viață. Federatia Romana de Rugby a anunțat decesul fostului international Dan Coravu, care s-a stins din viata la varsta de 75 de ani.

Dan Coravu a evoluat pe postul de aripa, a debutat in rugby la Constructorul Bucuresti, dupa care in 1962 s-a transferat la Dinamo, echipa cu care in 1967 a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Inmormantarea va avea loc sambata, 4 mai, de la ora 12:00, la Biserica Cutitul de Argint din Bucuresti.

