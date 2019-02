Incendiu VIOLENT într-o clădire rezidențială din Paris - 7 morți și 28 de răniți. Bilanțul este așteptat să crească / FOTO

Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte 28 au fost rănite în urma unei incendiu izbucnit într-o clădire rezidențială din partea de vest a Parisului, au informat marți autoritățile, relatează site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.

Incendiul a izbucnit într-o clădire de opt etaje din arondismentul al XVI-lea.

Bilanțul este așteptat să crească deoarece incendiul, care a fi pornit la ora locală 01.00, nu a putut fi oprit încă, a declarat purtătorul de cuvânt al Pompierilor.

