Începe o nouă eră pentru Rapid. Cine este milionarul care a preluat 40% din acţiuni/ UPDATE

UPDATE: Milionar în euro, Angelescu revine în atenţia opiniei publice după ce s-a retras subit de la Sportul Snagov, unde promitea investiţii impresionante.

"Sunt mai mulţi oameni de afaceri. Este şi unul cu mai multe acţiuni, domnul Victor Angelescu, care are 40% din acţiuni. O să vedeţi în perioada următoare ce oameni mai sunt implicaţi. Le vom pune la dispoziţie baza Pro Rapid, contra cost, desigur", a declarat primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, la Digi Sport, potrivit Mediafax.

Victor Angelescu este director al APS România (Asset Portfolio Servicing). După ce a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă la Snagov, Angelescu promitea un buget de 1 milion de euro, construirea unui nou stadion şi obiectivul cerut era promovarea în Liga 1 Betano. Acum, antrenorul Rapidului, Constantin Schumacher, spune că giuleştenii au parte de condiţii excelente: "Am venit în cantonament la munte, plecăm în cantonament la baza lui Fener, avem meciuri cu echipe din Liga a II-a din Turcia... Nu am ce să le reproşez. Plus, jucătorii, la fel, nu au ce să reproşeze. Pentru că li s-au mărit contractele, li s-au dublat la unii jucători", a spus tehnicianul, conform sursei citate.

În urmă cu doar câteva zile, Angelescu s-a retras de la Sportul Snagov, iar în locul său a apărut un alt afacerist. Marcel Buncilă este cel care îl înlocuieşte pe Victor Angelescu în structura acţionariatului clubului din eşalonul secund. Marcel Buncilă este partener şi director general la Metropolis Real Estate Developers, o firmă privată specializată în tranzacţii de capital privat în dezvoltarea terenurilor imobiliare în oraşe şi zone turistice importante ale României.

Ştirea iniţială:

Rapidul porneşte în Liga III cu mari speranţe, după ce un milionar în euro deţine jumătate din acţiunile Rapidului. Victor Angelescu a plătit şi pentru achiziţionarea mărcii şi a palmaresului, potrivit telekomsport.ro.

Angelescu are 34 de ani şi este directorul pe Europa al unei companii din Cehia recuperatoare de creanţe. Victor Angelescu este cel ce deţine 50 la sută din clubul Rapid. Bugetul pentru Liga a 3-a va fi unul impresionant, de 1 milion de euro, mai notează sursa citată.

Omul de afaceri a fost prezentat la finalul campionatului trecut la o petrecere dată de giuleşteni. Recent, a achitat şi suma de 406.800 de euro pentru brandul giuleştean, iar Academia Rapid va putea începe noul sezon sub numele de Rapid. Va putea folosi culorile, emblema şi va deţine palmaresul, ce au făcut subiectul licitaţiei.

Interesant este şi faptul că presa relata în luna ianuarie că Angelescu a preluat 50% din acțiunile clubului ilfovean FC Snagov.