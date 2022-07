Incident la Bacalaureat, într-un liceu din București: Erori umane și complicații birocratice pun în pericol viitorul unei eleve

O absolventă a Colegiului Național „Grigore Moisil” din București riscă să rateze intrarea la facultatea dorită din cauza organizării defectuoase a examenului de Bacalaureat. Un lanț de erori umane și bâlbe birocratice, informații contradictorii de la o oră la alta și aparentul dezinteres al celor responsabili sunt ingredientele unei povești cu final incert, pe care părinții elevei au acceptat să o facă publică, într-o ultimă speranță că se va pune punct nedreptății la care este supusă fiica lor.

Elena S.S. a susținut examentul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. În urmă publicării rezultatelor inițiale (27 iunie), surprinsă de notele obținute la două materii, a ales să depună contestațîi la ambele: „Limba și literatură română ”și „Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană”.

Cererile au fost trimise prin email, respectând intervalul și având atașate documentele cerute, respectiv cererea completată, semnată în formă scanată și copie după cartea de identitate. Cererile au fost trimise la ora 12.05. Intervalul de depunere era 12.00 - 18.00.

La ora 15.30, eleva încă nu primise email de confirmare referitor la primirea și înregistrarea cererilor, cu număr de înregistrare, așa cum prevede regulamentul. Însoțită de tatăl ei, eleva a ajuns la liceu la ora 15.45, pentru a verifica direct înregistrarea cererilor. După o așteptare de aproape o jumătate de oră, eleva a intrat în sala în care se afla comisia. O persoană din comisie a procedat la verificările necesare și i-a confirmat că cererile sunt înregistrate, fără să comunice și un număr de înregistrare.

Vineri, 1 iulie, la publicarea rezultatelor finale, după contestațîi, eleva a constatat că nu i-a fost înregistrată cererea de contestație la Limba și literatură română. Nu apărea nicio notă la rubrica de contestațîi. Tatăl elevei a sunat la liceu și a stat de vorba cu o persoană din comisie. Mai jos, relatarea acestuia referitoare la incoerent în care lucrurile s-au desfășurat în continuare:

„A spus că verifică ce s-a întâmplat și că revine și ne comunică. Nu ne-a mai sunat nimeni, cam 30 de minute. Am sunat din nou și ne-a răspuns secretariatul liceului de această dată și am vorbit cu doamna director adjunct. I-am explicat și a spus că o să urce la comisie (care se află la etajul 1) și o să le spună. I-am spus că o să venim fizic în 30 de minute la liceu. Ne-a spus că este bine așa. Am mers la liceu în jurul orei 13.00 și doamna președinte de comisie ne-a spus că a fost “o eroare umană” în sensul că ei (comisia din cadrul liceului) nu au înregistrat cererea de contestație la Limba și literatură română. A spus că "a greși este omenește" și că le pare nespus de rău.

Ne-au spus că au luat deja legătura cu “Comisia județeană” și au cerut remedierea acestui lucru. Adică se va transmite cererea mai departe și lucrarea o să fie recorectată. Ne-a spus că nu era necesar să venim. I-am reproșat lipsa de comunicare și faptul că ne-a spus că o să verifice și o să revină și nu au revenit cu un răspuns după ce au verificat ce s-a întâmplat.

Am întrebat cât durează. Ne-a spus că nu ne poate da un răspuns exact. Poate dura mai multe zile. Că trebuie și eu să îmi dau seama că o să trebuiască să fie chemați profesorii de acasă... I-am cerut să ne comunice când are noi informațîi. I-am spus că o notă corectă nu este o chestiune de orgoliu sau palmares, ci de faptul că S. are nevoie de notă de la BAC, la admiterea în facultate. Se ia în considerare 50%, la admiterea în facultate.

La ora 16.36, doamna președinte de comisie a sunat-o pe fiica mea și i-a spus că s-a rezolvat. Și anume, citez: "A fost găsită contestația și lucrarea fusese recorectată și a obținut aceeași notă." I-a trimis apoi pe whatsapp o imagine din aplicație (nu din aplicația pe care intrăm noi să vedem notă), ca să îi confirme.

Mi s-a părut foarte ciudat că a spus că "a găsit contestația" când de dimineață ne-au spus că problema a fost că nu au trimis-o. Apoi că totul s-a rezolvat în 4, 5 ore. Când de dimineață ne-a spus că trebuie comisia județeană să ceară redeschiderea aplicației, să trimită la comisia de corectare care să cheme profesorii de acasă să corecteze și că durează mult. Apoi un alt lucru ciudat a fost că nota la recorectare este fix aceeași ca nota la prima corectare. Asta poate fi posibil, dar probabilitatea este mică.

Așa că am resunat-o și i-am spus că sunt sceptic pentru motivele enumerate mai sus. Mi-a spus că sunt nemulțumit în loc să apreciez că oamenii au avut bunăvoință și au rezolvat cazul așa de repede. Mi-a spus că ea a făcut treaba ei și că misiunea ei s-a încheiat. Mai departe pot să cer să văd lucrarea, dar că nota va rămâne aceeași. I-am mai comunicat că toată situația se traduce în stres pentru fiica noastră care are de învățat pentru examenul de facultate. I-am spus că o să apelez la ISMB, pentru că nu am încredere că lucrurile s-au rezolvat în mod corespunzător. Am căutat să sun la ISMB dar era 16.55 și nimeni nu a răspuns.

Apoi doamna președinte de comsie m-a sunat din nou la 17.05, să îmi spună că tocmai vorbise cu o doamna inspector de la comisia județeană și că de fapt nu a fost recorectată lucrarea, ci doar ce s-a trimis către comisia unde s-au corectat lucrările (în Prahova) și că au văzut ei greșit în aplicație. Cel care operează în aplicație a făcut ceva greșit când a redeschis aplicația și ar fi pus notă inițiala și la rubrica cu notă după contestație.

Și-a cerut scuze și apoi mi-a comunicat că i-a spus doamna inspector de la comisia județeană să nu se mai grăbească să comunice și să urmărim noi aplicația cu rezultatele de pe bacalaureat.edu.ro , pentru că o să apară acolo cândva nota.

I-am spus să îmi comunice în scris toate aceste lucruri precum și dovada că a trimis cererea către comisia județeană, și tot parcursul cererii până la rezolvare. A spus că nu are ce să îmi trimită și să avem încredere că se rezolva. I-am spus că nu mai am încredere în comunicarea verbală, după cele întâmplate și să îmi trimită scris prin email. Nu mi-a răspuns la această solicitare, ci a continuat să îmi spună "că se rezolva" și că îi pare rău că s-a întâmplat.”

STIRIPESURSE.RO a solicitat instituțiilor competente explicații referitoare la acest caz și alte asemenea situații de la examenul de Bacalaureat. Vom reveni cu răspunsurile oficiale.