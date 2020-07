INCREDIBIL Cum arată Marcel Pavel, după ce s-a vindecat de coronavirus: 'A fost cumplit. Am fost la un pas de moarte'

Cântăreţul Marcel Pavel, colaborator al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, de la Antena 1, a avut prima apariție publică televizată, de când s-a vindecat de coronavirus. Despre boala sa s-a aflat pe 19 iunie, când mai multe vedete de la Antena 1 au ajuns în spital, fiind infectat.

Luni seara, Marcel Pavel a relatat prin ce a trecut și i-a certat pe cei care au spus despre el că a primit bani ca să susțină că a fost infectat.

”A fost cumplit. Am fost la un pas de moarte. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, nu pentru bani. Răutatea ne face să ne pierdem mințile. În timp ce eu eram cu un picior în groapă, în loc să vă rugați pentru mine, îmi aduceați jigniri. Ați spus că Mihai Gâdea m-a plătit cu 100.000 de euro. Cum puteți să gândiți așa? V-a luat mințile acest virus nenorocit? Dacă o fi sau nu o fi!

M-am îndoit de existența virusului. Am ieșit în societate. Până acum 3 săptămâni nu am avut niciun simptom. Am avut după filmările de la ”Te cunosc de undeva”. Acolo am stat într-o încăpere cu aer condiționat. A doua zi m-am simțit foarte rău. Eu cred că l-am luat de la o colegă. Am avut dublă pneumonie și a venit și virusul. Inițial am crezut că am sinuzită.

Soția mea nu are nimic. Adriana Trandafir nu s-a externat nici acum. Eu și cu ea am fost cei mai afectați. Am avut o tuse îngrozitoare, cu dureri pulmonare. Am stat cu mască de oxigen, nu am știut, mi-a zis a doua zi doamna doctor.

Fac injecții abdominale zilnic. Am făcut 45 în spital, mai am de făcut 15, sunt anticoagulante, am făcut și 3 pe zi.

Timp de 7 zile nu am mâncat nimic. Nu puteam să respir. Am stat două săptămâni cu masca pe figuri, nu puteam să respir. Dormeam cam două ore. Ne făceau injecții din 4 în 4 ore sau din 6 în 6 ore. Am avut secreții cu sânge. Am avut cheaguri de sânge în plămâni. Dacă mai stăteam o zi acasă, mă intubau, ceea ce era foarte grav pentru mine.”, a spus Marcel Pavel la Antena 3.

