INCREDIBIL - Socrul lui Sebastian Ghiţă, SECHESTRU pe conturi, după ce a vorbit de Kovesi: 'Vor să ne spânzure în pomi? Nu se poate aşa ceva...'

Lovitură dură pentru familia lui Sebastian Ghiţă! Potrivit România TV, socrul fostului deputat s-a trezit cu conturile blocate de către Direcţia Naţională Anticorupţie. Într-o intervenţie prin telefon la RTV, bărbatul susţine că nu are nicio legătură cu DNA, nefiind cercetat în niciun dosar şi este convins că demersul procurorilor anticorupţie vine după intervenţiile sale televizate.

"Am făcut un demers la cei de la bancă prin care le-am cerut să îmi comunice ce i-a determinat să îmi impună acest sechestru. Eu nu am nicio legătură cu DNA, doar intervenţia la televizor, în care am confirmat un adevăr: că Laura Codruţa Kovesi a fost la o petrecere la Sebastian Ghiţă acasă. Ori au vrut să mă pedepsească, ori să-mi spună „potoleşte-te şi nu mai vorbi”. Eu am spus că Laura Codruţa Kovesi a fost la Sebastian Ghiţă acasă,nu că DNA-ul a fost. Până unde vor să ajungă oamenii ăştia? Vor să ne spânzure în pomi? Nu se poate aşa ceva.", a povestit Dumitru Cârstea.