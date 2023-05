Incursiune ucraineană pe teritoriul rus - Rusia evacuează locuitorii din regiune

"Am mers din uşă în uşă (...). O mare parte a populaţiei a părăsit teritoriul afectat, îi ajutăm cu mijloacele noastre de transport pe cei care nu au unul", a precizat guvernatorul Viaceslav Gladkov, pe Telegram, înainte de a adăuga că speră că "militarii noştri îşi vor finaliza misiunea în curând şi vor elimina inamicul".

FREE RUSSIA LEGION Allegedly the Free Russia Legion, which fights on the side of Ukraine but is composed of Russians, is invading southern Belgorod, Russia. pic.twitter.com/7EmFb3IgXi

ALL GOING WELL IN BELGOROD ????????



Russians, who are fighting on the side of Ukraine ????????, are invading Belgorod ????????.



In this video from Belgorod ????????, you note some building burning off to left, you hear air raid sirens wailing & the driver saying on the phone: “Stay home - don’t go… pic.twitter.com/hJT9qPABQj