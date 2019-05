Infecția cu stafilococ auriu - Care sunt primele semne

Stafilococul auriu este o bacterie care se întâlneşte în mod normal în organismul uman; pielea şi cavitatea nazală a omului reprezintă habitatul natural al acestei bacterii. Este prezentă la aproximativ o treime din populaţie potrivit realitatea.net.

Stafilococul nu produce infecţie decât daca pătrunde in organism printr-o tăietură sau orice alt tip de rana (ex. arsuri, sfâşieri, fracturi deschise etc.) si chiar si atunci produc infecţii minore, localizate la nivelul pielii (la persoanele sănătoase şi imuno-competente).

Potrivit Centrului de Control si Prevenire al Bolilor, în jur de 2% din populaţie este purtătoare sănătoasă de MRSA.

Stafilococ auriu: Rezistenţa la antibiotice

Stafilococ auriu. Principala problema ridicata de infecţia cu MRSA este dificultatea în găsirea unui tratament antibiotic corespunzător, din cauza dobândirii unei rezistente a bacteriei la antibioticele utilizate pentru tratarea infecţiilor cu stafilococi. MRSA este rezultatul utilizării de-a lungul anilor a antibioticelor atunci când nu era reală nevoie de ele.