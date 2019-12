Înotătorul Robert Glinţă, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, l-a avut ca partener de antrenament pe robotul humanoid Nao, potrivit news.ro.

Glinţă a făcut cunoştinţă cu Nao înaintea unui antrenament. Cei doi au stat de vorbă şi au făcut împreună câteva exerciţii fizice. Roboţelul l-a învăţat pe sportiv mişcări de tai chi.

“A fost o experienţă inedită, e prima dată când interacţionez cu o formă de inteligenţă artificială. Chiar dacă nu e foarte avansată, cu siguranţă şi-a lăsat amprenta în personalitate. Vocea lui mi-a plăcut cel mai mult, nu mă aşteptam să fie atât de caracteristică unui roboţel. Este nevoie de foarte multă inteligenţă în sport, şi motrica, intelectuală, emoţională. Tai chi este o formă de yoga, o formă de meditaţie foarte benefică, chiar şi pentru mulţi înotători. Cred că dacă aş lua acest dans mai în serios, nu doar şedinţele cu Nao, mi-ar prinde foarte bine”, a declarat Robert Glinţă.

Robert Glinţă (22 de ani), una dintre speranţele României la o medalie olimpică la Tokyo, a luat astfel un prim contact cu atmosfera din capitala niponă.

Organizatorii Jocurilor Olimpice au anunţat că roboţii îi vor asista pe spectatori şi vor ajuta persoanele aflate în scaune cu rotile. 21 de roboţi vor facilita accesul spectatorilor în tribunele Stadionului Naţional din Tokyo la întrecerile olimpice.

Robert Glinţă are în palmares patru medalii internaţionale. În 2015, a devenit campion mondial de juniori în proba de 100m spate şi a fost deţinătorul recordului mondial de juniori în aceeaşi probă. La seniori, are două medalii de bronz la Campionatele Europene în bazin scurt, ambele în proba de 100 m spate, cucerite in 2017 (Copenhaga) şi 2019 (Glasgow). În bazin lung, înotătorul este vicecampion european, după argintul cucerit în 2018, la Glasgow, în proba de 50m spate.

Glinţă va bifa la Tokyo cea de-a doua sa participare la Jocurile Olimpice. La ediţia de la Rio, pe când avea doar 19 ani, a produs supriza de a se califica în finala probei de 100m spate, pe care a încheiat-o pe locul al 8-lea.