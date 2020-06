Intervenție din Sfântul Sinod, după știrea care a ȘOCAT lumea: Noaptea minții stângiste progresiste. Doamne, izbăvește-ne de iraționalii lumii neo-marxiste

Clasicul film „Gone with the Wind/ Pe aripile vântului” (1939, în regia lui Victor Fleming), cu Clark Gable şi Vivien Leigh, a fost scos de HBO de pe platforma de VOD, HBO MAX, de teama reacţiilor negative pentru modul în care îi prezintă pe oamenii de culoare, relatează New York Times.

Știrea a făcut înconjurul mapamondului, în contextul violențelor globale produse de stângiști, neomarxiști și neocomuniști. Unul dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, episcopul Igantie al Hușilor, a tras nenumărate semnale de alarmă, în discursul public, în ultimii ani, despre modul în care se manifestă noua ideologie care încearcă se se impună la nivel planetar.

Membru al Sfântului Sinod, episcopul de la Huși consideră că decizia gigantului media este un rezultat al presiunii uriașe cauzate de evenimentele din ultimele săptămâni. ”Noaptea minții stângiste progresiste”, scrie ierarhul de la Huși, care lansează un nou avertisment: ”Doamne, izbăvește-ne de iraționalii lumii neo-marxiste!”.

”Noaptea minții stângiste progresiste: Gone with the wind (Pe aripile vântului, 1939, zece premii Oscar) este eliminat de HBO pe motiv ca este “rasist”. Absurdul și contradicția unei asemenea decizii constă în faptul că cea care a fost premiata cu Oscar pentru cel mai bun rol secundar a fost actrița afro-americană, Hattie McDaniel. În acest fel, “anti-rasiștii” progresiști AntiFa și acoliții lor au reușit performanța de a o “elimină” (chipurile, temporar) de pe scena filmului pe prima actriță de culoare, care a fost gratulată cu un asemenea premiu. Doamne, izbăvește-ne de iraționalii lumii neo-marxiste!”, e mesajul episcopului de la Huși.

