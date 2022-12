Interviu despre agenda europeană pentru anul următor cu eurodeputatul Victor Negrescu

Am discutat cu europarlamentarul Grupului S&D, Victor Negrescu, despre ce ne așteaptă pe agenda europeană a anului viitor, care sunt soluțiile propuse pentru provocările actuale cu care ne confruntăm, precum și despre revizuirea bugetului european pe termen lung, în vederea reducerii impactului crizelor pe care le traversează Uniunea Europeană.

1. Domnule Negrescu, războiul din Ucraina a provocat o serie de crize suprapuse, cu consecințe în toată Europa. În calitatea dumneavoastră de raportor al grupului social-democrat privind bugetul european ați reușit să obțineți fonduri suplimentare pentru gestionarea acestor efecte. Care sunt demersurile realizate de Parlamentul European în privința acestor elemente?

La nivelul Parlamentului European, și în mod special în interiorul Grupului S&D, suntem conștienți de impactul generat de creșterea preţurilor la energie, invazia Federaţiei Ruse în Ucraina, inflaţia crescută şi dificultatea multor sectoare de a se recupera după pandemie. Aceste provocări au înrăutăţit o situaţie deja dificilă pentru mulţi dintre cetăţenii Uniunii Europene.

De aceea, am subliniat atât în intervențiile mele din Parlamentul European, cât și prin amendamentele pe care le-am depus împreună cu colegii mei din delegația social-democrată, faptul că trebuie să orientăm bugetul european spre zonele unde există nevoie de sprijin suplimentar. Trebuie să limităm imediat impactul acestor crize.

Astfel, în calitate de membru în Comisia pentru Bugete din Parlamentul European și ca urmare a faptului că am făcut parte din echipa de negocieri, în calitate de raportor social-democrat pentru bugetul european pentru 2023, am reușit să contribui la obținerea de fonduri suplimentare în valoare de 155 de milioane de euro în bugetul european pentru anul viitor pentru combaterea efectelor generate de criza din domeniul energiei. În acest sens, am propus și suplimentarea resurselor alocate țărilor cu capacitate de producție pe zona de energie, cum este cazul României, dar și taxarea celor care au înregistrat profituri uriașe fără să facă investiții.

Împreună cu Grupul S&D din Parlamentul European am solicitat, printre altele, reglementarea și plafonarea prețurilor la energie sau decuplarea prețului energiei electrice de cel al gazului. Vedem astăzi că propunerile noastre se regăsesc în măsurile adoptate de Comisia Europeană.

Mai mult, prin amendamentele noastre, planurile naționale de redresare și reziliență vor putea fi optimizate ca să răspundă nevoilor actuale în contextul războiului și modificările respective vor putea fi aprobate mai rapid.

Acest răspuns urgent, comun, prin care cetățenii să fie cu adevărat protejați, trebuie să fie dat imediat. Astfel, Grupul S&D din Parlamentul European a lansat o serie de propuneri în cadrul campaniei Bring the Bills Down / Scădem factura, preluată de la Partidului Social Democrat, prin care sunt sprijinite în mod special categoriile vulnerabile și IMM-urile pentru a face față noilor tarife și circumstanțe economice.

Acest subiect important se va regăsi, bineînțeles, și pe agenda europeană a anului următor, în care vom continua să insistăm ca măsurile propuse să fie implementate cât mai repede posibil și să reducem impactul acestei crize asupra cetățenilor.

2. Pentru că a venit vorba despre agenda europeană și sunteți cunoscut pentru expertiza dumneavoastră în domeniul european, care sunt prioritățile Uniunii pentru anul viitor?

Comisia Europeană a prezentat un set de 43 de inițiative noi, majoritatea ca rezultat al propunerilor din cadrul Conferinței privind Viitorul Europei, la care am contribui în calitate de reprezentant al Parlamentului European în plenara Conferinței.

O temă importantă care se află pe agenda europeană și care a reprezentat punctul central al Conferinței privind Viitorul Europei, se referă la inițiativele pentru tineri și asigurarea unei mai bune participări a acestora în procesul decizional european. Am susținut acest deziderat în activitatea mea din Parlamentul European și sunt bucuros că în contextul Anului European dedicat Tinerilor, care s-a desfășurat în acest an, am obținut, printr-un amendament propus de mine în negocierile privind bugetul european, 8 milioane de euro fonduri suplimentare pentru activitățile dedicate.

Tinerii trebuie să simtă că vocea lor este auzită și sunt convins că prin demersurile noastre vom contribui la conturarea politicilor care să răspundă așteptărilor lor. De altfel, printre propunerile mele, care s-au regăsit în concluziile Conferinței, s-a numărat și crearea unui test prin care putem evalua impactul politicilor europene asupra tinerilor, înainte de implementare.

Anul viitor a fost declarat Anul European al Competențelor, sens în care, multe dintre propuneri vor adresa pregătirea profesională pentru dobândirea de competențe, recalificarea și, în special dobândirea de competențe digitale și reducerea decalajelor dintre statele membre și în interiorul statelor membre. Statisticile ne spun că peste 90% dintre meseriile viitorului vor necesita competențe digitale, iar peste 65% dintre copiii care se află în școala primară vor avea meserii care astăzi nu există. Avem o serie de programe europene dedicate dobândirii competențelor, dar nu este suficient. După cum am susținut în repetate ocazii, avem nevoie de sinergii între programele și politicile europene pentru a crea un cadru coerent de implementare.

Totodată sunt prevăzute și propuneri în domeniul digital. În contextul transformării digitale, trebuie să ne asigurăm că avem soluții europene care să răspundă celor mai presante nevoi și prin care vom putea folosi evoluțiile tehnologice în sprijinul cetățenilor. Printre proiectele pilot pe care le-am inițiat, în valoare totală de 90 de milioane euro, se regăsesc aceste componente pentru specializarea inteligentă a regiunilor mai puțin dezvoltate, digitalizarea industriei și creșterea accesibilității la instrumentele educaționale în zone și comunități cu conectivitate redusă sau acces redus la tehnologii.

Printre inițiativele anunțate de Comisie se numără și măsuri prin care să consolidăm capacitatea europeană cu privire la materiile prime critice pentru domeniul digital și industrie pentru a reduce dependența de state terțe. De asemenea, propunerile vizează simplificarea procedurilor administrative și judiciare, prin folosirea instrumentelor digitale, pentru a sprijini mediul de afaceri, precum și crearea unui spațiu comun de date pentru mobilitate.

Totodată, împreună cu colegii mei eurodeputați români, susținem cu toată forța parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei sens în care, sunt bucuros că am reușit să obțin, grație unui amendament pe care l-am inițiat, fonduri suplimentare de 210 milioane de euro pentru parteneriatul estic în bugetul european pentru anul viitor, cu referire expresă la cele două state.

Obiectivul meu și al Grupului S&D a fost să facem ca bugetul european pentru anul 2023 să fie axat pe prioritățile actuale ale cetățenilor europeni și cred că am reușit să aducem în prim plan această componentă importantă.

3. Știu că recent a fost organizată o dezbatere în Parlamentul European privind revizuirea bugetului european pe termen lung. Puteți să detaliați despre ce este vorba, având în vedere impactul cadrului financiar multianual asupra tuturor cetățenilor?

Contextul crizelor pe care le traversăm a impus și revizuirea bugetului european pe termen lung astfel încât să avem capacitatea la nivel european de a gestiona provocări precum creșterea prețurilor, sărăcia energetică, inflația, disparitățile regionale. Avem nevoie de noi resurse proprii pe care trebuie să le folosim în mod eficient și soluții prin care implementarea programelor europene să fie accelerată. Am susținut, în plenul Parlamentului European, faptul că, în contextul actual, trebuie să concentrăm resursele pe acele acțiuni care sprijină cetățenii, mai exact, legate de creșterea nivelului de trai, formarea continuă, accesul la educație de calitate și servicii de sănătate.

Urmează revizuirea bugetului anual pe termen lung al Uniunii Europene și este de datoria noastră să ne asigurăm că alocările financiare vor crește pentru a face față inflației și noilor provocări, dar și pentru a introduce un plus de flexibilitate în modul în care resursele sunt gestionate de statele membre, în așa fel încât fondurile să ajungă mai rapid, mai eficient și corect la cei care au nevoie sau pot dezvolta proiecte sustenabile. Grupul S&D din Parlamentul European a venit cu o listă de propuneri coerente cu scopul de a ameliora cadrul financiar multianual și sunt convins că multe dintre acestea se vor regăsi în forma finală.

De altfel, încă de la începutul anului 2022 am susținut că trebuie salvate fondurile europene neutilizate de România, reușind să obțin suportul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a susținut demersurile și propunerile mele. În acest sens, multe din aceste soluții au fost implementate de coaliția de guvernare în România ceea ce ne-a permis să salvăm sume consistente pentru țara noastră.

Cei care doresc să discute cu europarlamentarul Grupului S&D din legislativul european o pot face pe email la adresa victor.negrescu-office@europarl.europa.eu.