Invesție de 90 de milioane de euro în SE Capitalei - Cel mai mare magazin din Sud-Estul Europei

Retailerul suedez de mobilă și-a deschis cel de-al doilea magazin la Bucuresti, cel mai mare din Sud-Estul Europei.Prezent la inaugurare, ministrul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea a a&rmat "Astăzi asistăm la mult mai mult decât deschiderea unui magazin. Și spun acest lucru pentru că Ikea reprezintă un ecosistem, un model de afacere care presupune inovare, simpli&care și implicare din partea &rmelor din România pe lanțul de aprovizionare. Și am să vă dau un exemplu: cel mai mare exportator român, cu capital românesc, Aramis Invest s-a dezvoltat datorită colaborării cu Ikea. Le mulțumesc pentru faptul că au ales România, au ales să intre pe această piață, inclusiv prin atragerea cât mai multor întreprinderi mici și mijlocii din România în lanțul dumnealor de aprovizionare. Numai la Aramis Invest sunt, astăzi, peste 4.200 de lucrători care sunt integrați în acest lanț. Felicit Ikea că a ales această zonă a Bucureșului, dar îi aștept să dezvolte în connuare și îi asigur de tot sprijinul nostru, prin Invest România, pentru a putea & prezenți și în alte mari orașe ale României", a spus ministrul Oprea.Magazinul din Pallady are 37.000 de metri pătrați, mai mare cu 10.333 de mp față de cel dinBăneasa. În noul magazin s-au invest 90 de milioane de euro și va pune la dispoziția clienților aproape 10.000 de produse, răspunzând nevoilor locale în ceea ce privește mobilarea locuinței cu soluții și produse accesibile. În plus față de cele peste 500 de locuri de muncă din domeniul construcțiilor care au fost create în mpul construcției magazinului Pallady, au fost angajați alți aproximav 600 de oameni, odată cu deschiderea noului magazin. În total, după 12 ani de prezență pe piață, s-au creat aproximav 1.000 de noi locuri de muncă și a fost oferite bene&cii avansate tuturor angajaților din țară