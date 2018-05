Invitație la bal

Într-o lume tot mai cinică, în care interesele financiare sunt puse pe primul loc, în secolul vitezei și al informației care vine tăvălug peste noi, de multe ori uităm să ne uităm în jurul nostru. Războaiele nu mai fac rating decât în primele zile, după aceea uităm cu toții de ele, pe nimeni nu mai interesează ce e în Dombas sau în Siria. Victimele ajung doar o simplă contabilitate. Este o tristă realitate și o acceptăm cu toți tacit, pentru că ne dăm seama că mecanismele, resorturile care ne ”împing” către această atitudine sunt prea puternice și nu pot fi schimbate ușor. Totuși, din când în când, apar oameni care încearcă să lupte cu ”cinismul vieții”, să găsească soluții la probleme umanitare, să aducă în atenția noastră anumite ”cazuri”, pentru a ne face să ne oprim puțin din goana noastră și să ne uităm în jur.

Aceasta nu este nici o analiză, nici o opinie, este pur și simplu o încercare de a atrage atenția asupra unui eveniment. Copiii de la Colegiul Național Grigore Moisil încearcă să facă un bal caritabil, cu scopul de a atrage fonduri pentru bolnavii de cancer. Ei sunt la vârsta la care simt că se pot lupta cu munții, dar încă nu înțeleg de ce profesorii lor sau colegii trebuie să moară din cauza unei boli. Sunt la vârsta la care nu pot accepta că nu există soluții. Tocmai de aceea, încearcă să strângă fonduri, cu speranța că pot exista soluții, dacă nu în România, atunci în afara țării.

Liceeni de la Moisil, ajutați de profesorii lor, au început să trimită emailuri către diverse publicații și către diverse vedete pentru a primi sprijin în vederea organizării Balului Caritabil. Astfel, am primit și noi povestea lor, pe care încercăm să o redăm mai jos, fără a interveni pe text:

"Buna ziua,

Povestea evenimentului nostru este una trista, insa plina de speranta!

Acum 4 ani Colegiul National Grigore Moisil a organizat un spectacol caritabil pentru Alexandra Sfarlogea, psihologul liceului. Colega noastra a fost diagnosticata cu cancer si persoanele care o inconjurau s-au mobilizat imediat.

La Palatul Copiilor a avut loc un spectacol extraordinar la care au participat Corina Danila, Anca Turcasiu, Oana Sirbu si alte persoane cunoscute care au facut tot posibilul alaturi de profesorii din Moisil sa o salveze pe Alexandra. Eforturile au fost supraomenesti si donatiile au atins 120 000 de euro. Din pacate nu a supravietuit, iar lupta nu a fost victorioasa.

Eu, profesoara de limba franceza, am ajuns in liceu in anul urmator si desi nu am cunoscut-o, am realizat cat de importanta a fost pentru Colegiul National Grigore Moisil. Toti colegii ii simteau lipsa, vorbeau despre ea, isi aminteau de ea.

Colegiul nostru a avut si are din pacate elevi care sufera de cancer, iar acest lucru ne intristeaza ingrozitor de tare. Cu toate acestea, elevii nostril lupta, nu se dau batuti si cred intr-un viitor frumos, sanatos, normal. Alexandru Ghinea, fost elev al Moisilului a dat examenul de Bacalaureat in spital in urma cu 2 ani, iar acum face tratament, luptand in continuare cu boala.

Ce vrem sa facem noi? Noi vrem sa le intindem o mana de ajutor copiilor puternici, care nu se lasa invinsi de frica si care isi demonstreaza curajul in fata bolii prea crunte pentru ei. Vrem sa le dam speranta si sa le aratam ca nu sunt singuri, ca au alaturi de ei oameni care isi doresc sa ii ajute si nu vor sa se opreasca aici.

Colegiul National Grigore Moisil organizeaza pe 8 iunie la Ballroom Militari Residence un bal caritabil cu strangere de fonduri pentru sectia de oncologie pediatrica a Institutului Fundeni. Ii vom avea alaturi de noi pe cei de la The humans, dar si alte persoane cunoscute care ii sustin pe copiii bolnavi de cancer.

Ne dorim sa luptam impreuna pentru viata si sa reusim sa strangem cat mai multe donatii. Avand in vedere scopul nostru, va rugam sa ne ajutati cu promovarea si popularizarea evenimentului.

Va multumesc in avans pentru sustinerea dumneavoastra!

Aura Plaiasu-Colegiul National Grigore Moisil"

Așadar, dacă vreți să vă opriți pentru câteva ore și să îi susțineți pe liceeni de la Colegiul Național Grigore Moisil, puteți să le faceți o surpriză frumoasă, să participați la Balul lor de Caritate. Sunt pregătite diverse momente speciale, o tombolă, câteva momente muzicale. Totul pentru a colecta fondurile atât de necesare în cazul tratamentelor bolnavilor care se luptă cu cancerul.