Ioan Mircea Paşcu, acuzaţii fără precedent pe tema alegerilor: 'Un sabotaj intenționat din partea grupării Dragnea-Stefanescu'

Ioan Mircea Paşcu, fost europarlamentar PSD şi fost ministru al Apărării în Guvernul Năstase, acuză fosta conducere a partidului că a sabotat intenţional şansele PSD de a ocupa funcţii relevante în Parlamentul European.

"Când văd ascensiunea USR (posibil si a liberalilor), in Parlamentul European, concretizata in ocuparea unor poziții importante in conducerea acestuia, devin tot mai convins ca, in cazul PSD, care detinea deja asemenea poziții, a fost un sabotaj intenționat din partea grupării Dragnea-Stefanescu. Problema ar fi doar dacă discutam de ceva “dezinteresat” sau e vorba de altceva ...", scrie Paşcu pe Facebook.

În legislatura 2014-2019, Ioan Mircea Paşcu a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Parlamentului European.