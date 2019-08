Ion Cristoiu, ipoteză care aruncă în aer vizita lui Iohannis în SUA: a fost CONVOCAT

Jurnalistul Ion Cristoiu consideră că președintele Klaus Iohannis nu a mers în SUA pentru că și-a dorit, ci pentru că așa dictau interesele lui Donald Trump. Cristoiu arată faptul că din moment ce președintele nu a avut niciun alt program, asta arată că a fost convocat de Trump, care are interesul să-i dezbine pe liderii Europei.

”Eu am confruntat vizita de acum cu vizita din 2017. Domnul Iohannis a fost într-o vizită mai lungă și i s-a aranjat o primire la finalul vizitei. Deci data trecută el a vrut să fie primit de Trump și el a fost de acord. De data aceasta avem de-a face cu o convocare, nu e o invitație. Nu a avut alt program, decât să se ducă acolo. Donald Trump se află într-un război aproape pe viață și pe moarte cu liderii din vest. În această bătălie el încearcă ruperea unității europene prin atragerea estului. Are Polonia, Ungaria, Italia. În această dislocare Iohannis are un rol important pentru că el trece drept omul Germaniei.

Domnul Iohannis a reușit să supraviețuiască jucând și cu unii și cu alții. De câte ori s-a pus o problemă, el a susținut că cele două părți trebuie să se înțeleagă, numai că pe zi ce trece se adâncește acest conflict. În aceste condiții, el va trebui să aleagă. Nu-l văd bine cu această vizită fiindcă acum trebuie să se grăbească să meargă la Berlin, dar apoi va avea probleme cu America”, a spus Cristoiu, la Antena 3.