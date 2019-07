Ion Cristoiu, propunere incendiară: Reducerea prin Constituție a puterilor absolute ale CCR

Cîtă vreme deciziile CCR sunt infailibile, cîtă vreme nu există o cale de punere a lor la îndoială, nici măcar prin practica a două completuri, un număr de judecători la fond, un altul, mai mare, la Apel, deciziile CCR pun la îndoială democrația. Pe umerii a cîtorva oameni apasă povara unor decizii de care depind finaluri de crîncene războaie.

E mai mult decît curios că nici un partid politic n-a cerut în mod oficial o revizuire a Constituției astfel încît CCR să fie eliberată de povara de Dumnezeu al României democratice.

De ce nu s-ar propune o modificare a Legii astfel încît deciziile CCR să se ia în două etape, la Fond și la Apel?

Megan Rapinoe a devenit vedeta incontestabilă a echipei sale, pe care a dus-o la victorie printr-o prestaţie considerată drept entuziasmantă de cronicarii sportivi. Dar personalitatea ei este departe (sau chiar foarte departe) să stârnească entuziasmul unanim dincolo de terenul de fotbal. Este şi felicitată, dar şi contestată în acelaşi timp datorită luărilor sale de poziţie în numele comunităţii LGBT a cărei membră este.

Scandalul a început acum din momentul în care, în plină competiţie, a anunţat că, în caz de victorie, nu se va duce la Casa Albă „deoarece nu am niciun fel de îndoială că asta are vreun sens pentru noi. Nu pot să-mi imaginez vreuna dintre coechipierele mele să dorească să fie puse în această poziţie". Cauza? Evident este vorba, în perspectiva ei, de Donald Trump căruia-i transmite în mod clar: „Cred că aş spune că mesajul dumneavoastră exclude oameni. Mă excludeţi. Excludeţi oamenii care nu vă seamănă". „Vă referiţi la o eră care nu era extraordinară pentru toată lumea", a adăugat ea cu referire la mesajul de campanie „Make Europe Great Again".

Replica lui Trump este că „Megan nu ar trebui să dea dovadă de lipsă de respect faţă de ţara noastră, faţă de Casa Albă şi faţă de drapelul nostru".

Aici începe partea a doua a poveştii, căci referinţa depăşeşte cadrul strict al evenimentelor sportive deoarece face referinţă la refuzul lui Megan de a cânta imnul naţional alături de colegele sale în semn de protest faţă de Trump pe care-l caracterizează drept „misogin" şi „rasist". Gest care repetă pe cel din septembrie 2016 atunci când, timpul intonării imnului naţional, Rapinoe îngenunchease în semn de susţinere a protestului public iniţiat de jucătorul de culoare Colin Kaepernick împotriva violenţelor poliţiei. (Mai multe detalii AICI

