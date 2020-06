Ionel Dancă, anunț major în plină criză: 'România poate avea acces la 5 miliarde de euro'. Ce memorandum a adoptat Guvernul

Guvernul a adoptat în şedinţa de joi un memorandum privind implementarea programului SURE, în cadrul căruia România va avea acces la o sumă de aproximativ 5 miliarde de euro pentru programe în domeniul economic şi social, în contextul efectelor generate de pandemia COVID -19, a anunţat, vineri, şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.

"A fost discutat şi adoptat un memorandum iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice privind implementarea programului SURE, în cadrul căruia România poate avea acces la cinci miliarde de euro pentru cheltuieli efectuate pe perioada stării de urgenţă şi de alertă, dar şi ulterior, ca urmare a efectelor în domeniul social şi economic generate de pandemia COVID. Astfel, vor putea fi decontate cheltuieli efectuate începând cu 1 februarie 2020, iar asistenţa financiară a Comisiei Europene este valabilă până la 31 decembrie 2022", a arătat Dancă, în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Victoria, conform agerpres.ro Dancă a menţionat că printre categoriile de cheltuieli care vor putea fi decontate se numără cele referitoare la şomajul tehnic, măsurile de protecţie sanitară instituite la locul de muncă, cele pentru "a salva" locurile de muncă afectate de criza COVID, pentru a păstra puterea de cumpărare a angajaţilor sau pentru a stimula reîntoarcerea la muncă.

"România a derulat programul de şomaj tehnic, în perioada 16 martie până la data la care vor fi ridicate restricţiile pentru toate domeniile care au fost nevoite să întrerupă activitatea temporar. Peste un milion de români au beneficiat de această măsură pe perioada stării de urgenţă şi stării de alertă, iar o parte dintre aceste cheltuieli vor putea fi decontate prin acest program SURE. Pe de altă parte, România este, în momentul de faţă, în aplicarea unui alt program de sprijin pentru angajatori, respectiv susţinerea a 41,5% din costul salarial al angajatului pentru cei care se întorc la muncă, cei care au fost în şomaj tehnic şi se întorc la muncă, această facilitate fiind în aplicare pentru o perioadă de trei luni de zile", a spus el.



Dancă a menţionat că guvernul analizează în această perioadă şi măsuri referitoare la programul flexibil de muncă, "un program aşteptat" de mediul de afaceri, introdus deja în mai multe state europene, care va permite derularea unor raporturi contractuale de muncă în acord cu nevoile companiilor şi ale salariaţilor.



"Contribuţia României la acest program SURE este de aproximativ 393 de milioane de euro şi în baza acestei contribuţii are acces la o sumă de aproximativ 5 miliarde de euro pentru programe în domeniul economic şi social, pentru stimularea măsurilor de ocupare a forţei de muncă", a menţionat Dancă.