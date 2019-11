Ionuț Negoiță a livrat banii: 'Ne-au mai intrat ceva bănuţi. S-au mai reglat conturile', anunță Dan Nistor

Fotbalistul echipei Dinamo, Dan Nistor, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că situaţia la club devine din ce în ce mai bună, în ultimele zile conducerea achitând o parte din restanţele salariale către jucători, antrenori şi restul angajaţilor.

"Situaţia la club începe să devină din ce în ce mai bună. Chiar ieri sau alaltăieri ne-au mai intrat ceva bănuţi, jumătate din cele două salarii restante. Şi mai avem un salariu şi jumătate, plus bonusurile şi chiriile. S-au mai reglat conturile. Mai sunt ceva probleme, dar avem promisiuni că se vor rezolva. Important e să câştigăm mâine (n.r. - cu Academica Clinceni), iar suporterii să fie alături de noi. Astea cu falimentul sunt poveşti de adormit copiii, alea cu datoriile de 8-10 milioane. E total eronat ce se spune şi se scrie, dar asta e România. Ieri ne-a spus cineva din club că până în iarnă, până la Crăciun, vom avea banii la zi şi totul va fi OK. Am văzut că suporterii au strâns foarte mulţi bani ca să salveze clubul. Chiar nu mă aşteptam să strângă atâţia. Ne bucurăm că suporterii sunt alături de noi", a spus jucătorul, informează agerpres.ro.

Citește și: Aroganță maximă- Cum a fost surprinsă Elena Udrea la piață

Nistor speră ca Dinamo să obţină cât mai multe puncte în ultimele şase meciuri pe care le mai are de disputat până la sfârşitul anului. "Va fi un meci foarte greu la Clinceni, care nu a prea pierdut acasă de când a revenit. Aşa că trebuie să tratăm meciul serios şi să câştigăm. Mai avem şase meciuri şi dacă vom scoate maximum, atunci în proporţie de 80-85% va fi bine pentru noi. Sper să urcăm în clasament pentru că au trecut doi ani în care am jucat în play-out, lucru care nu face cinste acestui club", a menţionat el.

Mijlocaşul nu crede că va pleca de la Dinamo în perioada următoare şi chiar a anunţat că şi-ar dori să fie antrenor secund la formaţia alb-roşie după ce se va retrage din activitate. "Eu mai am 2 ani de contract cu Dinamo şi va fi foarte greu să plec de aici. Am o relaţie foarte bună cu suporterii, cu cei din conducere... vreau să rămân în club şi după ce nu mai voi juca. Mi-aş dori să fiu antrenor secund. Nu principal, secund că e mai uşor", a afirmat Nistor.

Citește și: Vești din partea Gabrielei Firea- Beneficiu uriaș pentru o categorie de angajați .

Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, duminică, de la ora 13:30, în deplasare, formaţia Academica Clinceni, într-o partidă contând pentru etapa a 17-a a Ligii I.