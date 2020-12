Ionut STROE: La nivelul MTS, am lansat o inițiativă, în parteneriat cu colegii de la MAE, pentru a identifica acei tineri talentați din diaspora

In interviul acordat stiripesurse.ro, Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe a adus in discutie o problema neglijata de majoritatea guvernelor. Sportul in diaspora nu a reprezentat mai deloc o prioritate, dar este practicat de multi romani, in acest context acesta ne-a declarat: "Una dintre problemele care mi-a atras în mod deosebit atenția, încă din perioada în care reprezentam România la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, este cea demografică: pe măsură ce fenomenul migrației muncii crește, țara noastră riscă să piardă o întreagă generație. Statul român trebuie să-și asume faptul că una dintre cele mai importante misiuni ale sale este păstrarea legăturii cu cetățenii noștri din diaspora. La nivelul Ministerului Tineretului și Sportului, am lansat o inițiativă, în parteneriat cu colegii de la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a identifica acei tineri talentați din diaspora care au început să practice sportul și încep să se afirme peste hotare. Vrem să le reamintim de rădăcinile lor românești și să le oferim posibilitatea de a concura sub tricolor la competițiile internaționale. Primele rezultate au apărut în primăvară, iar această inițiativă promițătoare va continua și pe viitor. În mod tradițional, MTS organiza tabere deschise tinerilor din diaspora sau tinerilor din Republica Moldova. Pandemia a îngreunat foarte mult genul acesta de activități, însă ne dorim ca pe viitor, când situația sanitară o va permite, să reluăm aceste programe de succes."