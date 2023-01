Israelul a lovit extrem de puternic în Siria: principalul aeroport din Damasc a fost scos din funcțiune/ Video

Armata siriană a anunțat luni că Israelul a efectuat o lovitură cu rachete asupra aeroportului internațional din Damasc și l-a scos din funcțiune, potrivit Reuters.

O salvă de rachete lansate din aer a lovit aeroportul la ora 2 dimineața, a anunțat armata siriană. Se pare că rachetele au venit din direcția lacului Tiberias din Israel.

De asemenea, alte rachete au lovit ținte în sudul Damascului, ucigând doi membri ai forțelor armate siriene și provocând pagube, au precizat reprezentanții armatei.

Anterior, două surse de informații din regiune au anunțat că loviturile aeriene au vizat un avanpost din apropierea aeroportului al Forței Quds a Iranului și al milițiilor. Prezența acestora s-a extins în Siria în ultimii ani.

Anul trecut, Israelul a intensificat loviturile asupra aeroportului internațional din Damasc și a altor aeroporturi civile pentru a întrerupe utilizarea tot mai frecventă de către Teheran a liniilor de aprovizionare aeriene pentru a livra arme aliaților din Siria și Liban, inclusiv Hezbollah.

Siria a întrerupt zborurile către și dinspre aeroport în luna iunie timp de aproape două săptămâni, după ce loviturile israeliene au provocat pagube importante infrastructurii.

