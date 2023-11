Israelul face o dezvăluire incredibilă: locul neașteptat în care își ascund cei de la Hamas armele/ Video

Reprezentanții Forțelor de Apărare ale Israelului afirmă că au fost găsite „zeci de arme și dispozitive militare" în timpul căutărilor subacvatice efectuate de marina israeliană.

„În timpul căutărilor efectuate de unitatea pentru misiuni subacvatice, a fost localizat un număr mare de arme folosite de organizația teroristă Hamas în încercările lor de a se infiltra pe teritoriul israelian. Printre armele și dispozitivele militare se aflau dispozitive explozive, centuri explozive, muniție, bărci gonflabile și multe altele", se arată într-un comunicat al FDI.

Informațiile nu au putut fi verificate din surse independente.

IDF releases footage of the Navy’s underwater missions unit — known by its Hebrew acronym YALTAM — recovering weapons left behind by Hamas terrorists in the sea from the October 7 onslaught.



YALTAM scuba forces scanned the seabed in recent days, finding firearms, explosive… pic.twitter.com/NhW2U0FYH6