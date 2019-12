Ivan Rakitic, Croația: E destul de clar că EURO 2020 ar putea fi ultimul meu turneu final

Ivan Rakitic (31 de ani), mijlocașul echipei FC Barcelona, a anunțat că EURO 2020 ar putea fi ultimul turneu final la care va evolua pentru echipa națională a Croației. El spune că o decizie finală în acest sens o va lua după ce va discuta cu selecționerul Zlatko Dalic.

"Da, e posibil ca EURO 2020 să fie ultimul meu turneu final. Să fim serioși, e destul de clar. Vom vedea când și cum, dar trebui să vedem ce idei are și selecționerul. Nu am mai vorbit cu el de ceva vreme, nu m-a mai sunat și nici nu m-a vizitat. Vom decide în funcție de ce e mai bine nu pentru mine, ci pentru întreaga echipă națională. Cel mai important lucru este ca naționala Croației să fie bine, restul se vor rezolva", a declarat vicecampionul mondial, într-un interviu acordat Jutarnji list.

Rakitic a vorbit și despre situația de la FC Barcelona, acolo unde a început sezonul ca rezervă, însă, ulterior, a revenit printre titulari: "Ce s-a schimbat? Nu știu. Am încercat să dau ce am mai bun în ultimele luni, atât la antrenamente, cât și la meciuri. Am așteptat cu nerăbdare șansa, a venit și am profitat. Am 31 de ani, e cel mai bun moment pentru fotbal, vreau să mă bucur de el".

De asemenea, mijlocașul spune că nu se gândește să plece de la echipa catalană în această iarnă, în ciuda speculațiilor apărute în presa spaniolă: "Mă gândesc doar la Barcelona. Sigur, în fotbal trebuie să fii pregătit pentru orice, dar dorința mea e să fiu la Barcelona. Sunt foarte fericit și mândru să mă aflu aici".

Despre EURO 2020, acolo unde Croația a fost repartizată în grupa D, alături de Anglia, Cehia și câștigătoarea play-off-ului D, Rakitic a spus: "Trebuie să luăm fiecare meci în parte, așa cum am făcut în Rusia. Fiecare meci trebuie pregătit cu multă atenție. Primul obiectiv e să ne calificăm din grupă, iar apoi să ajungem cât mai sus. Sunt sigur că putem fi din nou foarte inconfortabili pentru adversari".

Ivan Rakitic are 106 meciuri și 15 goluri pentru echipa națională a Croației, alături de care a ajuns până în finala Campionatului Mondial din 2018, unde a cedat contra Franței, scor 2-4. El este legitimat la FC Barcelona din 2014.