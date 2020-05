Jucătoarea de tenis Ines Ibbou se bucură de susţinere după mesajul său către Dominic Thiem

Algerianca Ines Ibbou, 21 de ani şi locul 620 mondial în ierarhia tenisului feminin, se bucură de susţinere după mesajul pe care i l-a adresat duminică austriacului Dominic Thiem, numărul 3 ATP, cel care a afirmat că nu vrea să contribuie la fondul de solidaritate pentru jucătorii slab clasaţi, relatează presa internaţională.

Ines Ibbou nu şi-a închipuit că va stârni atâtea reacţii în lumea tenisului. Mesajul tinerei jucătoare a fost vizionat de peste 51.000 de ori pe contul său de Instagram. Ea a primit mesaje emoţionante, inclusiv de la jucători faimoşi, ca Nick Kyrgios şi Venus Williams. "Eşti eroina mea!", i-a transmis aceasta din urmă, potrivit agerpres.ro.

Dominic Thiem a dat naştere unei polemici când a recunoscut că nu vrea să contribuie la fondul de solidaritate pentru jucătorii slab clasaţi, iniţiativă lansată de cele mai mari nume din circuitul ATP, Roger Federer, Rafael Nadal şi Novak Djokovic.

"Niciunul dintre aceşti jucători slab clasaţi nu luptă ca să supravieţuiască", a declarat Thiem într-un interviu pentru Kronen Zeitung. "Tot anul, văd că mulţi dintre ei nu dau totul tenisului. Mulţi nu sunt foarte profesionişti. Nu văd de ce ar trebui să le dau bani", a adăugat austriacul.

Într-un video lung de 9 minute, Ines Ibbou a explicat la început diferenţele mari dintre parcursul său şi cel al lui Thiem, încă din copilărie: "Dragă Dominic, după ce am citit ultima ta declaraţie, m-am întrebat cum ar fi arătat cariera mea, şi deci viaţa mea, dacă aş fi fost în locul tău. Dacă aş fi avut şansa ca părinţii să fie profesori de tenis când am atins prima mea rachetă la şase ani, îndrăgostindu-mă imediat de acest sport. Eu, care am copilărit într-o periferie a Algerului, într-o familie foarte modestă, cu nişte părinţi care nu ştiau nimic despre acest sport. Nu pot să mă împiedic să-mi spun că m-ar fi ajutat... dacă ai şti, Dominic, ce greu e să fii o sportivă într-o ţară ca a mea".

Ibbou a subliniat cât este de greu să te afirmi într-o ţară ca Algeria: "E sigur, poate că nu toţi avem părinţii profesori de tenis, dar toţi putem conta pe terenuri de antrenament. Doar dacă... Ştii, Dominic, că în Algeria nu e niciun turneu ITF, ATP sau WTA? Ştii că nu e niciun antrenor de nivel internaţional, nici măcar un singur teren acoperit în ţara mea? Să nu crezi însă că asta m-a împiedicat să-mi creez nişte oportunităţi, devenind chiar una din cele mai bune jucătoare din lume la categoria de vârstă 14 ani. La fel ca tine, am ajuns sus în perioada junioratului. Nu top 10, ci locul 23. Nu e rău pentru o africană, nu? Nimeni din ţara mea nu atinsese până atunci acest nivel".

Explicând că a trecut la profesionism după ce a primit un ajutor "generos" din partea a numeroase persoane, Ibbou a revenit asupra vieţii sale de jucătoare în circuitul secundar: "Am 21 de ani şi sunt aproape de locul 600 WTA. Mă întreb, Dominic, ce înseamnă să ai un antrenor care te asistă la toate meciurile, un fizioterapeut, un coach mental? Cea mai mare parte a timpului sunt singură. Iau cele mai ieftine bilete de avion, chiar dacă asta înseamnă să am trei escale. Sacrific timpul de antrenament şi de recuperare ca să cer viză. Asta înseamnă alţi bani. Trec într-o săptămână de la suprafaţă dură la zgură ca să călătoresc mai puţin şi să strâng cât mai multe puncte. Oare, la fel ca mine, la sfârşitul turneelor ai şosetele găurite? Dominic, ce înseamnă să le poţi oferi un cadou părinţilor, să poţi să-i vezi mai mult de o dată pe an, să-ţi sărbătoreşti ziua de naştere împreună cu ei? Viitorul meu ar trebui să fie decis de ceea ce se întâmplă pe teren, nu de resursele mele financiare".

"Dragă Dominic, asta nu e situaţia ta, dar e a multora. Şi, permite-mi să-ţi spun, nu datorită banilor tăi am supravieţuit noi până acum. Noi nu ţi-am cerut. Iniţativa aceasta a fost lansată de jucători generoşi, care au dovedit compasiune şi clasă. Adevăraţi campioni. Criza aceasta face să iasă la lumină personalităţile. Să ajuţi jucătorii, înseamnă să ajuţi tenisul. Repet, Dominic, noi nu ţi-am cerut nimic. Poate doar puţin respect pentru sacrificiile pe care le facem. Jucătorii ca tine mă fac să-mi doresc să continui. Te rog, nu strica tot", a încheiat ea.