Jucătorii naţionalei Belgiei se declară puternic afectaţi de criza cardiacă suferită de Christian Eriksen

Componenţii naţionalei Belgiei au urmărit în direct partida dintre Danemarca şi Finlanda, din cadrul EURO 2020, fiind puternic afectaţi de criza cardiacă suferită de danezul Christian Eriksen, care a fost transportat la spital direct de pe gazon, a dezvăluit selecţionerul Roberto Martinez la finalul meciului cu Rusia de la Sankt Petersburg.

"A fost multă tristeţe. Am urmărit meciul în direct şi după cinci minute am avut o reuniune a echipei noastre. Nimeni nu dorea să vorbească de fotbal. Am fost şocaţi, trişti. Jucătorii erau în lacrimi. Ne-am gândit la el. Nu era la latitudinea noastră să decidem dacă putem juca sau nu. Am urmat pur şi simplu instrucţiunile. Din fericire, au venit veşti bune de la Copenhaga", a spus Martinez la finalul partidei pe care Belgia a câştigat-o cu 3-0 în faţa ruşilor.

În privinţa evoluţiei echipei sale, tehnicianul spaniol a precizat: "A fost o prestaţie bună. Este întotdeauna dificil când începi un turneu de acest gen. Echipa a fost foarte concentrată şi nu am încasat gol. Putem creşte în putere cu această victorie", informează Agerpres.ro.

Atacantul belgian Romelu Lukaku, coechipier cu Eriksen la Inter Milano, s-a îndreptat către camerele de televiziune după ce a deschis scorul în meciul cu Rusia şi a strigat: "Chris, Chris, rămâi puternic, te iubesc".

"Am plâns înaintea partidei. Sunt bucuros cu adevărat pentru această victorie, însă a fost foarte greu pentru mine să joc, pentru că toate gândurile mele s-au îndreptat către Christian Eriksen. Am petrecut mult timp alături de el. Gândurile mele merg către soţia şi copiii săi. Îi dedic lui cele două goluri", a declarat Lukaku, autorul primei duble de la EURO 2020.