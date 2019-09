Judecător membru CSM, despre Ana Birchall: 'Nimeni nu a coborât atât de jos funcția de ministru'

Ana Birchall, minitrul Justiţiei, este criticată în termeni duri de judecătătoarea Gabriela Baltag, membră a Consiliului Superior al Magistraturii. Pornind de la presupusa "fişă de parcurs" primită din SUA, dar negată de Birchall, Gabriela Baltag afirmă că actualul ministru nu mai poate să reprezinte sistemul judiciar.

"Ne-am dorit cu toții să aflăm dacă există sau nu acest document. De aceea i-a fost și pusă întrebarea doamnei ministru. Însă, dumneaei ne-a lăsat pe toți înțelegem că partenerul nostru transatlantic ar fi spus mai mult decât e adevărat. Dar nu știm asta. Dacă nu e adevărat că acest to do list ar exista, să o dovedească. Societatea, alături de magistrați, este interesată să afle dacă agenda sistemului judiciar românesc este făcută de altcineva decât de legiuitorul nostru. Ar putea fi grav. De aceea trebuie să primim răspunsurile concrete. Ce s-a văzut în partea publică este numai o parte din ce s-a întâmplat. Dincolo de cortină, a fost mult mai grav ce s-a întâmplat. Aș vrea să vă spun că pentru mine ministrul Justiției actual nu mai reprezintă sistemul judiciar. I-am spus, de față cu colegii mei, că nu mai poate să mai reprezinte sistemul judiciar românesc pentru că înalta de demnitate de ministru a fost dusă foarte jos prin conduită, prin comportament. În toată cariera mea de judecător nu am întâlnit un astfel de ministru. A avut o atitudine partinică încă de când a pășit prima dată în Consiliul Superior al Magistraturii. Nu a avut alt scop decât acela de a fi alături de procurori. Nicio clipă, în lunile astea de când este ministru al Justiției, nu a fost un ministru al instanțelor. Nu cred că știe ceva despre problemele reale ale judecătorilor. Am încercat într-o discuție informală, de secție, să discutăm aceste aspecte cu domnia sa. Firește, a venit cu elemente care nu aveau legătură cu realitățile instanțelor noastre și i-am spus atunci că nu am încredere că va face ceva, am văzut că nu știe nimic despre instanțe și nici că ar avea vreun interes să se informeze. Dacă vom face un inventar al realizărilor ei, nu vom găsi nimic la sfârșitul mandatului său. Niciun ministru al Justiției de tristă amintire de care-și mai aduce aminte istoria judiciară nu și-a permis atitudini de genul celor pe care le-a manifestat ministrul Birchall în Consiliu. Atât cât a venit", afirmă Gabriela Baltag, într-un interviu pentru QMagazine.

Întrebată cum îşi explică atitudinea ministrului Ana Birchall, Gabriela Baltag a răspuns: "Nu știu cine este doamna Birchall, nu știu nici a cui este. Nici dacă își aparține. Repet, nimeni nu a coborât atât de jos funcția de ministru așa cum a făcut doamna Birchall. Știți ce a replicat în momentul în care i-am spus că lucrurile nu pot rămâne așa? Citez: „și ce-o să-mi faceți doamnă? Plângere penală la SIIJ?”. A fost ironică, desigur. Cam la acest nivel este. Într-o bună zi când îmi voi scrie memoriile, căci există viață și după CSM, voi povesti în amănunt ce s-a întâmplat."

În şedinţa plenului CSM de săptămâna trecută, ministrul Ana Birchall a refuzat să răspundă dacă a primit din partea SUA o "foaie de parcurs" cu privire la statul de drept din România. Informaţia despre un asemenea document a fost lansată recent chiar de ambasadorul SUA la UE. Unii membri ai CSM au considerat că ministrul avea datoria să informeze Consiliul cu privire la existenţa unei "foi de parcurs", având în vedere că independenţa justiţiei, responsabilitate constituţională a CSM, este parte esenţială a statului de drept. Abia a doua zi,Ana Birchall a anunţat că nu a primit un "to-do-list" din SUA.