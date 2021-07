Judecătorul CCR Daniel Morar spulberă propaganda din justiție: 'Nu este nicio lovitură dată luptei anticorupţie'

Judecătorul CCR Daniel Morar susține că lupta anticorupție nu este afectată prin decizia dată de CCR în privința vechimii procurorilor.

Context: Ar fi paradoxală plasarea DNA și DIICOT la cel mai înalt nivel ierarhic și compunerea acestora din procurori aflați la început de carieră a căror vechime nu le permite nici măcar promovarea în funcția de procuror la parchetul de pe lângă tribunal, arată CCR în comunicatul de presă în care explică de ce este neconstituțională reducerea de la 10 ani la 7 ani a vechimii necesare accederii în funcția de procuror DNA sau DIICOT (mai multe aici).

Daniel Morar: „Sesizarea la CCR a venit tocmai din partea sistemului judiciar, din partea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ceea ce este un semnal. Până acum, vechimea nu a fost contestată la CCR”, a spus Daniel Morar în emisiunea OFF/On The Record, pe Aleph News, relatează Mediafax.

Daniel Morar: „Eu am votat pentru respingere, dar decizia CCR - care este obligatorie -este ca procurorii DNA şi DIICOT din două structuri specializate care funcţionează la cel mai înalt nivel la PÎCCJ trebuie să aibă vechimea necesară pe care o are orice procuror care dă un examen pentru a accede la cel mai înalt nivel. Probabil rata mare a achitărilor este unul dintre motive. Dacă ai oameni cu 6 ani vechime care ţi-au făcut performanţă şi au doar 10% achitări şi, după aceea – în timp, vezi că tot oameni cu 6 ani vechime au 50% achitări înseamnă că între timp s-a întâmplat ceva”.

„Am văzut în spaţiul public inclusiv afirmaţia că până în acest moment vechimea de 6 ani care era necesară pentru accederea la DNA şi DIICOT a fost constituţională şi dintr-o dată nu mai este constituţională. Până în acest moment, nimeni n-a contestat la CCR vechimea pe care trebuie să o aibă procurorii atunci când acced în aceste 2 structuri specializate. Şi iată că acum a venit această sesizare, din partea cui? Tocmai din partea sistemului judiciar, ceea ce este un semnal”, a declarat judecătorul CCR, Daniel Morar, în emisiunea OFF/On The Record, pe Aleph News.

„Curtea Constituţională a admis critica în majoritate, este decizia CCR şi este obligatorie, pe ideea că din moment ce DNA şi DIICOT sunt două structuri specializate care funcţionează la cel mai înalt nivel la PÎCCJ trebuie să aibă vechimea necesară pe care o are orice procuror care dă un examen pentru a accede la cel mai înalt nivel. În acest moment, vechimea este de 10 ani. Pe această idee s-a dus Curtea Constituţională, deci nu este nicio lovitură dată luptei anticorupţie pentru că lupta anticorupţie se desfăşoară cu oamenii pe care-i avem în sistem”, spune aceasta.

Daniel Morar susţine că marea majoritate a procurorilor din România au vechimea necesară pentru a accede la DNA şi DIICOT: „Am văzut şi eu cifrele pe care ni le-a trimis CSM şi reiese că din aproximativ 2500 de procurori care funcţionează în România, aproximativ 1500, deci 60% au vechimea necesară de 10 ani”.

Judecătorul CCR crede că criticii deciziei obligatorii a CCR ar trebui să se gândească de ce tocmai Curtea Supremă de Justiţie a României a criticat la Curtea Constituţională vechimea procurorilor DNA şi DIICOT:

„Problema este de ce tocmai sistemul judiciar a criticat această vechime. Deci probabil că cei care spun că decizia CCR este una care blochează lupta anticorupţie ar trebui să se gândească că această critică n-au făcut-o cei din Opoziţie, nici Avocatul Poporului măcar, ci a făcut-o sistemul judiciar, adică Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (...)

Probabil în raţionamentul Curţii se va spune că experienţa şi specializarea vin şi după ani, nu doar după studii. (...) Şi eu am avut în DNA oameni care nu aveau vechimea necesară de a fi la Parchetul General. Însă în toţi anii în care am condus DNA, cei 7 ani, rata achitărilor nu a depăşit 10%. M-am gândit: ce-a putut determina Înalta Curte să critice această normă? Pentru că ştie şi Înalta Curte care sunt problemele sistemului. Şi probabil că această rată mare a achitărilor este unul dintre motive. Dacă aş fi fost eu, probabil că aş fi văzut ca principalul motiv. Dacă ai oameni cu 6 ani vechime care ţi-au făcut performanţă şi au doar 10% achitări şi, după aceea – în timp, vezi că tot oameni cu 6 ani vechime au 50% achitări înseamnă că între timp s-a întâmplat ceva. Şi atunci, dacă managementul instituţiei n-a reuşit să regleze aceste lucruri pentru că s-au dus înspre rău ca performanţă pe indicatorii statistici, trebuie să intervină Legiuitorul să reglementeze. Înainte a venit Legiuitorul, Legiuitorul a făcut exact invers, şi uitaţi că sistemul judiciar probabil că a luat această sesizare ca pe o modalitate de apărare. Ei au văzut rezultatele muncii procurorilor, s-au gândit că procentul mare de achitări poate fi şi rezultatul vechimii insuficiente şi a insuficientei specializări a procurorilor care întocmesc aceste dosare”.

„Eu nu am votat această decizie, eu am votat pentru respingere, am un trecut în spate ca procuror şef al DNA. Ştiu că este foarte important ca şef al unei instituţii să ai un bazin cât mai mare de recrutare a oamenilor (...) Eu aveam 15 ani vechime când am devenit procuror şef DNA, deci eu nu intram în categoria celor care n-aveau voie să vină”, a declarat Daniel Morar la Aleph News.