Jurgen Klopp: 'Este un rezultat dur; vom încerca să dăm totul pentru a ne califica'

Barcelona a învins pe Camp Nou, 3-0, pe Liverpool, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor. La finalul meciului, antrenorul trupei engleze, Jurgen Klopp, a comentat, potrivit Mediafax.

"Este un rezultat dur şi asta e. Aşa este, am ratat ocazii bune. Ce pot să spun? Este păcat cum am tratat anumite faze. Am controlat în multe momente jocul, era destul de complicat deja la 1-0, aşa că am ieşit la joc. Apoi am greşit la golul de 2-0. Le-am spus băieţilor ce au de făcut, am încercat, dar nu ştiu dacă puteam să jucăm mult mai bine. L-a 1-0, mingea loveşte bara şi Messi rămâne singur, iar golul de 0-3...ce poţi să mai spui” a spus Klopp.

Citește și: Formaţia Brescia şi-a asigurat promovarea în Serie A, după victoria cu Ascoli

Apoi, neamţul a explicat: ”Sigur că nu e petrecere în vestiar acum, le-am explicat băieţilor cum am văzut meciul. Adversarii au o experienţă mai mare decât noi. Au fost momente în care ne-au rupt ritmul. Mi-a plăcut felul în care s-au dăruit băieţii mei, dar rezultatul a fost acesta. Vom juca în retur, oamenii noştri vor fi în tribune şi vom încerca să dăm totul pentru a ne califica”.

Golurile au fost marcate de Luis Suarez (26) şi Lionel Messi (75 şi 82). Meciul retur va avea loc, marţi, 7 mai