Jurgen Klopp se desparte de Liverpool la finalul sezonului: Iubesc totul la Liverpool. Dar faptul că totuşi iau această decizie arată că sunt convins

Jürgen Klopp şi-a anunţat decizia de a se retrage din funcţia de antrenor al echipei Liverpool la finalul actualului sezon, el informându-i pe proprietarii clubului de dorinţa sa de a părăsi postul la finalul campaniei 2023-24, potrivit news.ro.

După ce miercuri seară a condus echipa spre o nouă finală pe Wembley, tehnicianul în vârstă de 56 de ani va continua să se ocupe de meciurile rămase de disputat în sezonul 2023-24, înainte de a "trage cortina peste un glorios mandat de antrenor de opt ani şi jumătate pe Anfield", în care clubul a câştigat şase trofee majore, se arată pe site-ul clubului Liverpool.

Antrenorii secunzi Pepijn Lijnders şi Peter Krawietz, precum şi antrenorul de dezvoltare Vitor Matos, îşi vor părăsi şi ei posturile la finalul sezonului, Lijnders fiind dornic să îşi urmeze propria carieră de antrenor.

Confirmând decizia sa pentru Liverpoolfc.com, Klopp a prezentat motivele care au stat la baza acesteia şi momentul anunţului de vineri, punând un accent deosebit pe nevoia de claritate cât mai curând posibil, pentru a se crea condiţiile necesare unei tranziţii organizate care să aibă loc în timp util.

"Pot să înţeleg că este un şoc pentru mulţi oameni în acest moment, când auzi asta pentru prima dată, dar, evident, pot să o explic - sau cel puţin să încerc să o explic. Iubesc absolut totul despre acest club, iubesc totul în legătură cu oraşul, iubesc totul în legătură cu suporterii noştri, iubesc echipa, iubesc personalul. Iubesc totul. Dar faptul că totuşi iau această decizie vă arată că sunt convins că este ceea ce trebuie să fac. Sunt, cum să spun, aproape fără energie. Nu am nicio problemă acum, evident, ştiam deja de mai mult timp că va trebui să anunţ asta la un moment dat, dar sunt absolut bine acum. Ştiu că nu pot să fac treaba asta din nou şi din nou şi din nou şi din nou", a explicat Klopp.

Klopp a fost numit în funcţia de antrenor al echipei Liverpool la 8 octombrie 2015. A fost o decizie care avea să revoluţioneze clubul şi să îl stabilească din nou ca o forţă în ţară şi în străinătate. Sub conducerea sa, Liverpool a ridicat trofeele Ligii Campionilor, Premier League, Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Cupa Angliei, Cupa Ligii şi Supercupa UEFA, precum şi FA Community Shield.

"Am spus clubului încă din noiembrie. Trebuie să explic un pic că poate că munca pe care o fac oamenii o văd din exterior, sunt pe linia de tuşă şi la antrenamente şi chestii de genul acesta, dar majoritatea tuturor lucrurilor se întâmplă în jurul acestui gen de lucruri. Asta înseamnă că începe un sezon şi deja planifici cam tot sezonul următor. Când stăteam acolo împreună şi vorbeam despre potenţiale achiziţii, despre următorul cantonament de vară şi despre cum putem merge oriunde, mi-a venit gândul: "Nu sunt sigur că mai sunt aici atunci" şi eu însumi am fost surprins de acest lucru. Evident că am început să mă gândesc la asta. Nu a început [atunci], dar bineînţeles că sezonul trecut a fost un fel de sezon super-dificil şi au fost momente în care la alte cluburi probabil că decizia ar fi fost: 'Haideţi, vă mulţumesc foarte mult pentru tot, dar probabil că ar trebui să ne despărţim aici, sau să ne terminăm aici'. Asta nu s-a întâmplat aici, evident. "Pentru mine a fost super, super, super, super-important că pot ajuta să aduc această echipă înapoi pe linia de plutire. Doar la asta mă gândeam. Când mi-am dat seama destul de devreme că s-a întâmplat, este o echipă foarte bună, cu un potenţial masiv şi o super grupă de vârstă, super caractere şi toate astea, atunci am putut începe să mă gândesc din nou la mine şi acesta a fost rezultatul. Nu este ceea ce îmi doresc [să fac], ci doar ceea ce cred că este 100% corect", a mai spus Klopp.

Cu cinci luni rămase de jucat din actuala campanie, Liverpool mai este implicată în patru competiţii - şi, deşi mai sunt trofee de urmărit, Klopp se va asigura că orice despărţire va fi pusă ferm în aşteptare până la ultimul său meci la conducerea Liverpool, în luna mai.