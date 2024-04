Juriul Festivalului de Film de la Cannes - Lily Gladstone, Eva Green, Omar Sy se alătură preşedintei Greta Gerwig

Alături de preşedinta Greta Gerwig pentru a acorda Palme d'Or din acest an se vor afla Lily Gladstone, nominalizată la Oscar pentru "Killers of the Flower Moon"; Eva Green, starul din "The Three Musketeers"; Omar Sy, protagonistul din "Lupin"; Ebru Ceylan, care a contribuit la scenariul pentru "Winter Sleep", câştigătorul Palme d'Or în 2014; regizoarea Nadine Labaki, al cărei film "Capernaum" a câştigat premiul juriului de la Cannes în 2018; regizorul Juan Antonio Bayona, al cărui cel mai recent film, "Society of the Snow", a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional; actorul italian Pierfrancesco Favino, care va juca în "Maria" de Pablo Larraìn alături de Angelina Jolie; şi regizorul Kore-eda Hirokazu, regizorul filmului "Shoplifters", câştigător al Palme d'Or în 2018.

Lista competiţiei pentru ediţia din acest an a festivalului include: "All We Imagine as Light", de Payal Kapadia; "Anora", de Sean Baker; filmul biografic "The Apprentice", de Ali Abbasi, de Donald Trump; "Bird", de Andrea Arnold, cu Barry Keoghan şi Franz Rogowski; "Caught by the Tides", de Jia Zhang-Ke; "Emilia Perez", de Jacques Audiard, cu Zoe Saldaña şi Selena Gomez; "The Girl With the Needle", de Magnus von Horn; "Grand Tour", de Miguel Gomes; "Kinds of Kindness", de Yorgos Lanthimos, cu actorii din "Poor Things", Emma Stone şi Willem Dafoe; "Beating Hearts", de Gilles Lellouche; "Limonov: The Ballad", de Kirill Serebrennikov; "Marcello Mio", de Christophe Honoré; "Megalopolis", proiectul epic pasional al lui Francis Ford Coppola, cu Adam Driver în rolul principal; "Motel Destino", de Karim Aïnouz; "Oh, Canada", de Paul Schrader, cu Richard Gere şi Jacob Elordi în rolul principal; "Parthenope", de Paolo Sorrentino, cu Gary Oldman; "The Shrouds", de David Cronenberg; "The Body Horror", de Coralie Fargeat, "The Substance"; şi "Wild Diamond", de Agathe Riedinger, potrivit news.ro.

Săptămâna trecută, alte trei filme au fost adăugate la secţiunea competiţională: "The Most Precious of Cargoes", de Michel Hazanavicius, "Trei kilometri până la capătul lumii", de Emanuel Parvu, şi "The Seed of the Sacred Fig", de Mohammad Rasoulof.

Câştigătorul Palme d'Or va fi anunţat în cadrul ceremoniei de închidere a festivalului, la 25 mai.