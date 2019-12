Justin Bieber anunță un nou single, un album şi un turneu în 2020

Justin Bieber urmează să lanseze anul viitor un nou single, un album şi un turneu, informează agenţia DPA, potrivit Agerpres.

"Yummy" este numele noului single al starului pop născut în Canada, care va fi lansat la data de 3 ianuarie.Single-ul va fi urmat de un nou album, al cărui titlu nu a fost anunţat deocamdată, dar şi de un turneu nord-american, ce va include concerte în cel puţin 45 de oraşe.Turneul va debuta la 14 mai la CenturyLink Field din Seattle şi se va încheia la 26 septembrie pe stadionul MetLife din East Rutherford, New Jersey.Nu a fost anunţată data de la care vor fi puse în vânzare biletele, notează DPA.

Aceasta va fi prima serie de concerte a lui Bieber după vara anului 2017 când vedeta a anulat brusc restul turneului "Purpose World Tour". El a explicat într-un mesaj publicat la acea vreme pe Instagram că a luat decizia deoarece doreşte să fie "durabil". "Vreau o carieră durabilă, dar îmi doresc de asemenea ca şi mintea mea, inima şi sufletul să fie durabile".



Înainte de a fi anulat, turneul "Purpose World Tour" al lui Justin Bieber obţinea încasări medii de 2,25 milioane de dolari pe spectacol, potrivit revistei Pollstar.



"Ca oameni, suntem imperfecţi", a declarat Bieber, în vârstă de 25, într-un clip video publicat în Ajunul Crăciunului în care a anunţat turneul din 2020, single-ul "Yummy" şi o serie documentară. "Trecutul meu, greşelile mele, toate lucrurile prin care am trecut. Cred că sunt acolo unde trebuie să fiu. Dumnezeu mă are chiar acolo unde vrea să fiu", a adăugat vedeta.



Bieber a dat de înţeles că următorul său album va fi "diferit" de precedentele. "Simt că este diferit faţă de albumele precedente tocmai datorită locului în care mă aflu. Muzica este ceea ce iubesc cel mai mult din orice am realizat", a mai spus artistul.