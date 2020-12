Justin Bieber şi un cor de asistente şi medici britanici, cântec de Crăciun

Cântăreţul canadian Justin Bieber şi corul NHS (National Health System), format din asistente şi medici, au înregistrat un single pentru Crăciun, anunță news.ro.

Membrii corului NHS din Lewisham şi Greenwich şi-au adăugat vocile pentru remixul piesei „Holy” a lui Bieber.

Despre colaborarea caritabilă, Bieber a spus: „Am fost onorat să îi întâlnesc pe toţi din cor şi sunt cu adevărat fericit că au reuşit să obţină prima clasare pe locul întâi”. Această performanţă a fost obţinută de cor cu „A Bridge Over You”, în urmă cu cinci ani, când ei au fost în competiţia pentru prima poziţie în top.

Cu noul cântec, protagoniştii speră să ajungă din nou pe primul loc. Banii obţinuţi vor fi împărţiţi între NHS Charities Together, care reprezintă peste 230 de organizaţii caritabile NHS, şi Lewisham and Greenwich NHS Trust Charity.

„Holy” nu este singurul cântec care speră la locul întâi de Crăciun, care va fi dezvăluit de BBC Radio 1 în ziua de Crăciun.

În competiţie mai sunt LadBaby - „Don't Stop Me Eatin'”, Mariah Carey - „All I Want For Christmas Is You”, Liam Gallagher - „All You're Dreaming Of”, Robbie Williams - „Can't Stop Christmas”, Gemma Collins şi Darren Day - „Baby It's Cold Outside”, Taylor Swift - „Willow” şi Jess Glynne - „This Christmas”.