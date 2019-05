Kelemen Hunor, reacție în scandalul crucilor acoperite cu saci: 'Ne-am trezit în brațe, în această campanie electorală, cu un subiect deschis de alții'

UDMR discută în cursul zilei de joi despre ruperea protocolului de colaborare parlamentară cu PSD - ALDE, în contextul scandalului crucilor acoperite de saci din Valea Uzului. Kelemen Hunor a declarat că a solicitat intervenția autorităților și a precizat că s-a trezit în brațe, în această campanie electorală, cu un subiect deschis de alții.

„Noi am cerut restabilirea situației anterioare și discuții între cele două ministere, Ministerul Apărării și Ministerul Apărării din Ungaria, pentru că așa este prevăzut în acordul bilateral. În rest, sunt provocări care pot fi judecate de oameni rațional foarte ușor al cui este interesul și cui servește. Nu vreau să intru în amănunte, dar noi niciodată nu am provocat, nu am mers peste alții. Nu noi am deschis acest subiect. Ne-am trezit în brațe, în această campanie electorală, cu un subiect deschis de alții”, a declarat Kelemen Hunor.