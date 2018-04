Klaus Iohannis, atac fără precedent la adresa premierului: 'BNR nu poate fi acaparat'

E război total între preşedintele Klaus Iohannis şi Guvernul Vioricăi Dăncilă. După ce şefa Executivului a anunţat că nu mai merge la Palatul Cotroceni pentru discuţii cu şeful statului, Iohannis s-a dezlănţuit. Acesta ia apărarea BNR şi spune că această instituţie trebuie să rămână independentă.

"Ar fi trebuit să am o întâlnire la ora 11 cu doamna Dăncilă. Acea întâlnire nu s-a mai ţinut, dar asta nu are nicio importanţă şi nu schimbă cu nimic lucruile pe care am intenţionat să le transmit astăzi românilor.

Vreau să repet două lucruri. Rolul BNR e unul foarte clar determinat. Ea este independentă faţă de Guvern şi alte instituţii ale statului. E foarte clar că PSD pune sub semnul întrebării această independenţă. S-a văzut după declaraţiile unor personaje din conducerea PSD. BNR nu poate fi acaparat de către PSD. Chiar şi aşa, este de dorit ca politicile BNR şi ale Guvernului să fie corelate şi dicutate. Nu s-a întâmplat acest lucru şi am vrut să mediez între ei", sunt acuzele lui Iohannis.