Klaus Iohannis: Elevii pot merge efectiv, fizic, la școală, din 14 septembrie. Decizia se ia local în funcție de fiecare școală în parte / VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a explicat miercuri la Palatul Cotroceni că s-a luat decizia ca prezența elevilor în clase să se decidă la nivel local, în funcție de situația specifică fiecărei localități.

„Primul lucru important pentru elevi, parinti, societate in general: pe 14 septembrie incepe noul an scolar preuniversitar. Asta inseamna ca vor merge efectiv, fizic, la scoala.

Pentru a tine cont de impactul pandemiei in fiecare scoala din fiecare localitate au fost elaborate 3 scenarii in functie de numarul de bolnavi de coronavirus din localitate.

- Scenariul verde: mai putin de un bolnav in medie in ultimele 14 zile

- Scenariul galben: intre 1 si 3 persoane detectate in medie zilnic in ultimele 14 zile

- Scenariul rosu: in ultimele zile au aparut in medie mai mult de 3 bolnavi noi in localitatea respectiva

Aceste scenarii se folosesc pentru a descrie ce se intampla in scoala. Foarte important si va rog sa retineti. Felul in care va functiona fiecare unitate scolara va fi decis local”, a declarat Iohannis.