Kovesi, mesaj cu SUBÎNŢELES după cererea de revocare a lui Toader: 'Sunt optimistă'

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a transmis un mesaj cu subînţeles la bilanţul DNA, în plin scandal legat de revocarea sa. Aceasta a declarat miercuri că în ultima vreme s-au spus despre ea multe lucruri adevărate şi neadevărate, însă este optimistă că DNA va rezolva situaţia de criză prin care trece. Kovesi le-a spus procurorilor DNA că doar împreună pot rezolva această situaţie de criză.

''Suntem într-o perioadă în care s-a vorbit mult despre DNA, s-a vorbit mult şi despre mine, mai ales în ultimele zile. Sunt lucruri adevărate, lucruri neadevărate, dar astăzi o să spun eu un lucru adevărat despre mine. Sunt o persoană optimistă şi colegii ştiu acest lucru. Şi sunt foarte consecventă în optimismul meu şi nu mă bazez doar pe ceva ce simt. Mă bazez pe ceea ce am spus de foarte multe ori. Cea mai importantă resursă a DNA sunt oamenii care lucrează în DNA. Acei oameni care au depus eforturi să-şi facă treaba. S-a spus aici că trecem printr-o situaţie de criză. Da, este o situaţie de criză pe care nu ne-am dorit-o, pe care nu ştiu dacă o puteam evita, dar cu siguranţă este o situaţie de criză din care noi putem trage nişte concluzii şi pe care le-am şi tras în întâlnirile pe care noi le-am avut săptămâna trecută. Cred că, până la anul, va trebuie să dovedim împreună dacă optimismul meu este real sau nu. Şi această situaţie de criză nu o poate rezolva nimeni, doar noi o putem rezolva. Sigur, avem Inspecţia Judiciară, avem CSM, dar acest moment greu al instituţiei îl putem rezolva doar noi şi nu o să rezolve nimeni această problemă dacă noi nu ne ajutăm singuri. De aceea sunt optimistă şi sper ca în acest an, prin ceea ce o să facem, prin comportamentul nostru, să dovedim că suntem o structură de elită şi că ceea ce s-a întâmplat în acest an au fost doar nişte cazuri singulare. Rămâne la prezentarea raportului de activitate de anul viitor să vedem dacă optimismul meu a fost exagerat', a spus Kovesi.