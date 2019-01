Kylie Minogue a apelat la poliția pentru a scăpa de un bărbat care o hărțuia

Kylie Minogue a fost nevoită să cheme poliția pentru a scăpa de un bărbat care o hărțuia, incident care a afectat-o profund pe cântăreața australiană, potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.

Artista în vârstă de 50 de ani a apelat la poliție pentru a scăpa de un bărbat care a sunat "în mod repetat", timp de mai multe ore, la ușa locuinței sale din Chelsea, vestul Londrei, și care a refuzat să plece, deși i s-a cerut de mai multe ori acest lucru, a declarat un vecin pentru publicația britanică The Sun.

Polițiștii au venit, au vorbit atât cu Minogue, cât și cu bărbatul, care, în cele din urmă, a scăpat doar cu un avertisment.

Vecinul mai susține că bărbatul a lansat o "campanie susținută" împotriva lui Kylie, care are în prezent o relație cu directorul de creație al publicației GQ, Paul Solomons.

Un alt vecin a declarat pentru The Sun că bărbatul "a mers din ușă în ușă și a întrebat unde locuiește Kylie".

O sursă apropiată artistei a declarat că aceasta a luat măsuri suplimentare în ceea ce privește securitatea, pentru că incidentul "a afectat-o profund".

Kylie Minogue şi-a început cariera ca actriţă cu un rol în serialul australian "Neighbours". După succesul primelor două single-uri, "Locomotion" - care a ocupat primul loc în topul australian timp de şapte săptămâni - şi "I Should Be So Lucky", Kylie a ales să se concentreze exclusiv asupra muzicii. Hituri precum "Where the Wild Roses Grow", în duet cu Nick Cave, "Spinning Around", "Kids", în duet cu Robbie Williams, "On a Night Like This", "Can't Get You Out of My Head", "In Your Eyes", "Love At First Sight", "Come Into My World", "Slow" şi "I Believe in You" i-au adus lui Kylie vânzări de peste 60 de milioane de albume în întreaga lume şi numeroase premii.