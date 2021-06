La Muzeul Judeţean Buzău, puteți vizita cea mai mare expoziţie de păpuşi româneşti

Muzeul Judeţean Buzău a inaugurat, marţi, de Ziua Internaţională a Copilului, cea mai mare expoziţie de păpuşi româneşti, în cadrul Muzeului de Etnografie „Vergu Mănăilă". Expoziţia numără peste 200 de păpuşi produse de fabrica „Arădeanca" cea mai veche datând din 1949 şi până în anul 2012, conform news.ro

Expoziţia este dedicată în special copiilor, dar şi adulţilor nostalgici care pot regăsi aici păpuşi din vremea copilăriei. Păpuşile aparţin Ioanei Frăţilă, o buzoiancă care le-a adunat de-a lungul timpului din diverse surse şi care a învăţat în timp să le restaureze şi să le creeze costume cu care le îmbracă în funcţie de ocazie.

„Pasiunea mea pentru păpuşi s-a născut, cred, din lipsa lor pentru că eu nu am avut asemenea păpuşi când eram mica deşi întotdeauna mi-am dorit. Parte din ele le-am primit după ce sora mea mai mare s-a angajat şi am unele primite de la ea, apoi am tot colecţionat. Am luat păpuşi inclusiv din maşina de gunoi, aruncate sau distruse pe care am învăţat să le repar. Costumele sunt realizate de mine în mare parte dar sunt şi cele originale. Cea mai valoroasă păpuşă, care este unicat, nu am mai auzit să fie alta este Piticotul, o păpuşă fără păr la care ţin foarte mult şi vreau să o păstrez. Primele păpuşi s-au făcut în ateliere în 1949 apoi în 1950 a fost înfiinţată fabrica de păpuşi Arădeanca iar din anul 1960 au început să le pună şi păr", a declarat Ioana Frăţilă, colecţionara care are peste 400 de păpuşi şi care spune că le ştie pe nume pe toate şi se încurcă mai degrabă în numele căţeilor pe care îi are decât în numele păpuşilor.

Expoziţia vernisată de Ziua Internaţională a Copilului a fost realizată cu sprijinul Consiliului Judeţean care a oferit, marţi, intrarea gratuită şi a oferit copiilor care au trecut pragul expoziţiei dulciuri şi baloane.

„Este bine să învăţăm să zâmbim după o perioadă destul de îndelungată sper să intrăm uşor, uşor în firescul normal. Această expoziţie ne dă posibilitate să redevenim pentru o clipă copii. O felicit pe deţinătoarea acestor păpuşi şi mă bucur că prin intermediul dânsei putem oferi copiilor azi un moment de candoare şi pentru noi cei mai bătrâni este un moment de readucere aminte de anii copilăriei. M-am uitat aici şi cred că am văzut cel puţin două păpuşi pe care, deşi nu am fost fetiţă, au trecut şi pe la mine când eram copil. Îmi pare rău că vremea este aşa cum este azi, nici vremurile nu mai sunt ce au fost odată, dar încercăm să marcăm acest eveniment în aşa fel încât şi copii şi părinţii să se bucure de aceste exponate", a spus preşedintele C.J. Buzău Petre Emanoil Neagu.

Expoziţia de păpuşi de la Muzeul de Etnografie „Vergu Mănăilă" a atras în primele două ore de la deschidere peste 300 de vizitatori, organizatorii fiind nevoiţi să suplimenteze numărul de bilete gratuite alocat pentru această ocazie.