Lansare Euronews România

Euronews, cel mai important canal de știri din Europa, a semnat un parteneriat cu Universitatea Politehnica din București (UPB) pentru a lansa Euronews Romania, un canal de știri nou, independent destinat publicului vorbitor de limba română.

Euronews România este filiala mărcii Euronews, care va livra știri locale, regionale, naționale și internaționale prin TV și platforme digitale.

Euronews România este primul proiect de acest tip lansat în Uniunea Europeană și va fi construit pe baza unei televiziuni deja existente: UPB Sigma TV.

Noul canal de știri va avea propria echipă de jurnaliști și corespondenți din toată România, dar și de la Bruxelles, care vor lucra conform valorilor Euronews precum independența, imparțialitatea și linia editorială „All Views” (Toate Perspectivele) a canalului. Până la lansare, echipa va ajunge la peste 100 de angajați la nivel local.

Mihnea Costoiu, Rectorul UPB, a declarat: „Suntem una dintre cele mai mari și mai prestigioase universități din această parte a lumii, iar obiectivul nostru strategic este să răspundem provocărilor pe care societatea le așază în fața noastră. Misiunea noastră nu se oprește la a transmite cunoștințe, la a forma competențe și abilități sau a realiza proiecte de cercetare. Avem de asemenea responsabilitatea de a forma cetățeni angajați în societate, cu spirit critic, de a promova libertatea informației, valorile democratice și europene. Mai mult, crearea unei comunități în jurul universității, bazată pe valori cum ar fi incluziunea, cooperarea, comunicarea și solidaritatea, este esențială.

Astfel, prin acest demers, obiectivul nostru este să aducem o voce puternică, dinamică și obiectivă pe piața media din România. Ce loc mai bun să găzduiască libertatea de gândire și de exprimare decât o universitate cu două secole de tradiție?

Credem că, oferind jurnalism de calitate și informații echidistante unui public care are nevoie de ele mai mult ca niciodată, Euronews România este nu numai o realizare media, dar și o inițiativă educațională.

Prin Euronews România, ne alăturăm unei familii europene recunoscută pentru jurnalism de calitate. Mulțumim partenerilor noștri pentru încredere și le urăm bun venit în comunitatea UPB!”

Michael Peters, CEO al Euronews, a declarat: „Suntem foarte mândri de acordul la care am ajuns cu UPB. Am găsit un partener de încredere pentru un proiect ambițios. România are o piață media foarte competitivă, cu mai multe canale de știri deja existente. Totuși credem că Euronews România va livra o ofertă care lipsește astăzi în peisajul media național. Complet imparțial, înrădăcinat în ADN-ul nostru European, Euronews a oferit întotdeauna o perspectivă distinctă asupra știrilor. Ca întotdeauna, Euronews România va oferi, cu obiectivitate, echilibru și acuratețe, o perspectivă puternic europeană asupra știrilor.”