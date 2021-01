Larisa Iordache a rupt normele în 2020: gimnasta se află pe primul loc în clasamentul celor mai buni sportivi (APSR)

Consiliul Asociației Presei Sportive din România a alcătuit clasamentul celor mai buni sportivi ai anului 2020.

Gimnasta Larisa Iordache, cu patru medalii cucerite la Campionatele Europene ocupă primul loc, urmată de Simona Halep, învingătoare în trei turnee în 2020.

Al treilea clasat este luptătorul Alin Alexuc-Ciurariu, medaliat cu aur la ultimul Campionat European. Canotajul a obținut nu mai puțin de patru locuri fruntașe, prin tot atâtea echipaje medaliate cu aur la CE de la Poznan.

De remarcat și prezența actualului ministru al Tineretului și Sportului, Carol-Eduard Novak, care a obținut trei medalii la Campionatele Mondiale paralimpice de anul trecut.

Citește și: Cele 10 prognoze ale Alinei Mungiu Pippidi pentru 2021: 'Va fi mare agitație politică pentru a găsi resurse suplimentare de achitat nota de plată'

Iată cum arată această ierarhie:

1. Larisa Iordache (gimnastică)

2. Simona Halep (tenis)

3. Alin Alexuc-Ciurariu (lupte greco-romane)

4. Simona Radiș, Ancuța Bodnar (canotaj, dublu vâsle)

5. Laura Ilie (tir)

6. Echipajul de 8+1 al României (canotaj)

7. Ciprian Tudosă, Marius Cosmiuc (canotaj, dublu rame)

8. Adriana Ailincăi, Iuliana Buhuș (canotaj, dublu rame)

9. Carol-Eduard Novak (paraciclism)

10. Ana Maria Popescu (scrimă)

Cam asa arata 2020 pentru mine...

În 31 decembrie 2020 Larisa Iordache menționa pe pagina ei de Facebook: „Inainte de toate am invatat cu sa port masca, sa ma obisnuiesc cu ea si apoi sa zambesc chiar daca nimeni nu vede. Acelasi lucru am facut si pentru a obtine medaliile de mult asteptate... am invatat cum sa accept , sa tac si sa ma ridic chiar daca nimeni nu credea.

Cu masca fara masca zambetul trebuie sa ramana pe buzele noatre pentru ca in anul ce urmeaza sa-l facem un zambet magic care sa ne ofere incredere si multa putere pentru noile provocari ce urmeaza sa le intalnim. Asa ca hai cu anul nou! Va doresc ca toate rautatile , grijile si gandurile negative sa le lasati in 2020 si sa pasiti in noul an cu determinarea necesara de a depasi orice problema.Sa fiti fericiti in noul an!”

Citește și: Dorel Vișan, convins că Sars-Cov-2 a fost conceput în laborator: 'Ei au spus că vaccinul nu rezolvă. De ce aţi făcut virusul? Cred că e alimentat în continuare' .