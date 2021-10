Laszlo Borbely: Cu toţi vâslim în aceeaşi barcă în care am dori, fiecare, o societate mai sustenabilă

România este printre primele ţări din Uniunea Europeană (UE) care a avut o strategie de dezvoltare durabilă încă din 1999, apoi în 2008, dar au fost băgate la sertar şi nu s-a ţinut cont de acestea, din păcate, a declarat, miercuri, într-o conferinţă online, Laszlo Borbely, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, conform agerpres.

"Cu toţi vâslim în aceeaşi barcă, şi tinerii, şi cei mai în vârstă, în care am dori, fiecare, o societate mai sustenabilă. În 2017 ne-am dat seama că singura şansă e să pornim un fel de mişcare la nivelul societăţii. Noi putem avea teorii foarte frumoase, putem avea documente. România e printre primele ţări din Uniunea Europeană care a avut o strategie de dezvoltare durabilă încă din 1999, când nu eram membri ai Uniunii Europene. Ce s-a făcut cu această strategie? A băgat-o în sertar şi n-am ţinut cont de ea, din păcate. Am avut o strategie foarte bună în 2008, la care peste o sută de oameni au lucrat un an de zile. Ce s-a făcut cu această strategie? S-a realizat foarte puţin. Acum noi avem ambiţia ca această nouă strategie, bazată pe Agenda 2030, pe care am adoptat-o în 2018, să putem arăta că nu numai că nu am băgat-o în sertar, dar o şi aplicăm. Cu Ambasada Sustenabilităţii ne-am intersectat încă din 2017 când am pornit regândirea strategiei şi au fost parteneri tot timpul. În momentul de faţă, noi trebuie să avem unele instituţii care să funcţioneze, care să organizeze şi fiecare cetăţean să ştie ce are de făcut pentru a avea o societate mai sustenabilă", a precizat Borbely.

Oficialul a susţinut că România va avea un Cod al sustenabilităţii, "ca în Germania"."Asta înseamnă că fiecare companie, pe lângă faptul că acum dă o declaraţie de 3-4 pagini şi nimeni nu se uită la ea, va fi transparentă, pe site-ul nostru şi fiecare cetăţean va şti ce a făcut o companie pentru a avea o concepţie sustenabilă: lupta împotriva corupţiei, tehnologii noi. Avem deja un draft de proiect de lege pentru economia circulară", a spus reprezentantul guvernamental.Departamentul de Dezvoltare Durabilă, subordonat Secretariatului General al Guvernului, condus de consilierul de stat Borbely Laszlo, a coordonat, în 2018, o dezbatere naţională pentru revizuirea Strategiei pentru dezvoltarea durabilă a României, în urma căreia s-a realizat noua strategie a ţării pentru dezvoltare durabilă.Documentul cuprinde cele 17 principii - cadru ce trebuie atinse până în anul 2030, încadrate în orizontul stabilit de Agenda 2030, programul de acţiune globală în domeniul dezvoltării cu un caracter universal. Acestea sunt, pe scurt: Fără sărăcie; Foamete "zero"; Sănătate şi bunăstare; Educaţie de calitate; Egalitate de gen; Apă curată şi sanitaţie; Energie curată şi la preţuri accesibile; Muncă decentă şi creştere economică; Industrie, inovaţie şi infrastructură; Inegalităţi reduse; Oraşe şi comunităţi durabile; Consum şi producţie responsabile; Acţiune climatică; Viaţa acvatică; Viaţa terestră; Pace, justiţie şi instituţii eficiente; Parteneriate pentru realizarea obiectivelor.Ambasada Sustenabilităţii în România a organizat, miercuri, conferinţa de presă online de lansare a Zilei Sustenabilităţii în ţara noastră. Potrivit organizatorilor, în 2021, România a consumat resursele naturale disponibile pentru tot anul încă din data de 21 iunie.