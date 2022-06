Laurențiu Reghecampf, prima reacție după despărțirea de Universitatea Craiova: 'A fost o experiență interesantă'

Universitatea Craiova și antrenorul Laurențiu Reghecampf au ajuns la un acord duminică pentru rezilierea contractului. La scurt timp de la anunțul oficial, Laurențiu Reghecampf a oferit o primă reacție, pentru Digi Sport.

”Așa este, am închis colaborarea în această seară (n.r. duminică seară) cu Universitatea Craiova. Vrea să mulțumesc mult publicului, jucătorilor și celor alături de care am muncit în acest an și să urez succes echipei mai departe. A fost o experiență interesantă”, a declarat Laurențiu Reghecampf, pentru Digi Sport.